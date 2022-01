【KTSF】

San Mateo公車SamTrans宣佈,巴士全線將推出車上免費WiFi服務。

SamTrans目前只有在800系列上的巴士提供WiFi網絡服務,而預計到2月,將會全線70條巴士線上提供免費Wifi服務,乘客只要在車上連接「SamTrans-WiFi」,同意相關條件後即可使用。

目前,免費WiFi有影音下載的流量限制,但仍然可以發送電子郵件、瀏覽社交媒體平台和玩遊戲。

使用WiFi的時間就沒有限制,只要你在巴士上就可以一直使用。

