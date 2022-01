【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)聯合校區公佈,寒假期間師生接受新型肺炎檢測的結果,直至週一為止,已知總共有985人確診,校區強調,師生積極在假期期間參與檢測及早知道結果,避免在校園散播病毒。

奧克蘭聯合校區表示,由12月31日直至1月3日,得知總共有985宗確診個案,其中920宗個案是學生和教職員,另外65人是家屬或社區人士,絕大部分確診者都在開課之前得知結果而留在家中隔離。

校區表示,寒假期間,總共分發41,000套檢測盒給學生和他們的家人,其中約一半測試結果已經上載到校區的疫情追蹤系統,確診率是2.2%。

另外,校區表示,週一開課,總共有269名教師缺席,但校區已經做好準備,安排代課老師,以及校區行政人員代課。

