警方逮捕了一名疑犯,他涉嫌與週一晚奧克蘭(屋崙)市中心一宗槍擊案有關。

當日警方在下午6點半左右接到槍擊報告後,前往Webster街300號路段,在該處發現一名身上有多處槍傷的男子,送去醫院後,該名男子在週二凌晨死亡。

他是奧克蘭今年第二宗兇殺案受害者。

