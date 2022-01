【有線新聞】

網媒《癲狗日報》宣布停運。

《癲狗日報》創辦人黃毓民:「香港現在的言論環境,你可以說甚麼?說不出。強行運作節目,有個『牌頭』等待被人收拾,該怎辦呢?」

他說曾經有員工提出請辭,擔心《癲狗日報》言行過激,為了保護員工安全,決定停止營運,目前已經將頻道影片和報道下架。

《癲狗日報》於1996年創辦,經營約兩年便停刊,直至2018年改以網上形式運作。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。