新型肺炎與流感症狀相近 兩者如何區分（視頻）

【KTSF 吳倩妤報導】

新冠狀病毒個案數字再創新高,而與此同時流感季節亦到來,兩者有幾個症狀相同,怎樣去區分?

在疫情反彈加流感的季節中,如果你不幸生病了,兩者有幾個症狀相同。

Abdul El-Sayed醫生說:「你若接觸過新冠患者,便更有可能中招。」

中招的症狀包括發燒、發冷、咳嗽、身體酸痛、頭痛、疲倦、呼吸急促和失去味覺或嗅覺,而聯邦疾病防控中心(CDC)指,喉嚨痛、打噴嚏、眼睛發癢或流眼水,並且會流鼻涕或鼻塞,就不太常見於在新型肺炎。

El-Sayed醫生說:「即使是Omicron,也不太可能會令你失去嗅覺或味覺,這些是Covid 19特有症狀,根據數據,Omicron的普遍病徵是頭痛。」

流感患者可能出現以上的症狀,但失去味覺或嗅覺,就在新型肺炎個案中比較常見。

傷風時,發燒或發冷並不常見,但是你可能會咳嗽、身體酸痛、疲倦、打噴嚏、流鼻涕或鼻塞。

El-Sayed醫生說:「一旦你開始有這些症狀,即使是感冒或流感,為了壓止疫情的升勢,仍應該自我隔離並做檢測。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。