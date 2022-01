加州有眾議員提法案允許公民及政府就槍擊案起訴槍枝製造商（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州眾議員丁右立等人週二提出一項法案,允許公民、地方政府和州政府起訴槍枝製造商。

AB1594法案由民主黨籍的加州眾議員丁右立、Chris Ward、Mike Gipson提出,法案將允許政府和槍枝暴力的倖存者,在加州法院對不負責任、魯莽或疏忽的槍枝製造商、進口商和經銷商採取法律行動。

丁右立說:「美國幾乎每個行業都對其產品承責,如果玩具有瑕疵,如果車子有問題,那些生產商必須為產品負上責任,但是槍枝製造商卻除外,AB1594將改變這個。」

去年底州長紐森提出將仿效德州墮胎法,限制槍枝銷售,不過丁右立表示,他們提出的法案,跟紐森12月提出的構想是分開的,他們從去年夏天就開始起草該法案,是以紐約州7月通過的法律為藍本。

紐約州法規規定,行業利益相關者,應對非法或「不合理」銷售、製造、分銷、進口或營銷,對公眾造成傷害的槍枝承擔責任,法案把這個問題稱之為「公害」,跟紐森的理念是相同的。

丁右立說:「我認為這符合紐森要求的精神,也就是普通加州人,確實有能力讓槍業承擔責任。」

根據2005年的聯邦法律,槍枝製造商不需要因為產品導致犯罪而被追究責任,加州2020年兇殺案上升31%,3分之2涉及槍枝

