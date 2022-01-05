加州有眾議員提法案允許公民及政府就槍擊案起訴槍枝製造商（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州眾議員丁右立等人週二提出一項法案，允許公民、地方政府和州政府起訴槍枝製造商。

AB1594法案由民主黨籍的加州眾議員丁右立、Chris Ward、Mike Gipson提出，法案將允許政府和槍枝暴力的倖存者，在加州法院對不負責任、魯莽或疏忽的槍枝製造商、進口商和經銷商採取法律行動。

丁右立說：「美國幾乎每個行業都對其產品承責，如果玩具有瑕疵，如果車子有問題，那些生產商必須為產品負上責任，但是槍枝製造商卻除外，AB1594將改變這個。」

去年底州長紐森提出將仿效德州墮胎法，限制槍枝銷售，不過丁右立表示，他們提出的法案，跟紐森12月提出的構想是分開的，他們從去年夏天就開始起草該法案，是以紐約州7月通過的法律為藍本。

紐約州法規規定，行業利益相關者，應對非法或「不合理」銷售、製造、分銷、進口或營銷，對公眾造成傷害的槍枝承擔責任，法案把這個問題稱之為「公害」，跟紐森的理念是相同的。

丁右立說：「我認為這符合紐森要求的精神，也就是普通加州人，確實有能力讓槍業承擔責任。」

根據2005年的聯邦法律，槍枝製造商不需要因為產品導致犯罪而被追究責任，加州2020年兇殺案上升31%，3分之2涉及槍枝

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