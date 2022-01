法國新變種病毒突變多於Omicron

【有線新聞】

法國南部發現新變種病毒,具46個突變,較現時流行毒株Omicron更多。世衛指這種新變種目前傳播速度不算快,暫時會繼續觀察。

Omicron變種出現不足兩個月,蔓延全球之際,再有新變種病毒株出現。

法國馬賽地中海感染研究中心發現新變種毒株B.1.640.2,暫時以中心簡稱「IHU」命名,它具有46個突變,較現時流行的Omicron多兩成四,包括較高傳染力的N501Y和可降低疫苗效力的E484K。

馬賽所在的普阿藍大區,上月至今累計至少12人確診這款變種,部分人要入院。當中首宗確診者打齊針,出現輕微呼吸道症狀,去年十一月曾到喀麥隆。

科學家相信這種變種是Omicron的「遠親」,但或更加早出現。世衛官員指「IHU」已在當局監控範圍,目前傳播速度不算快。

法國單日多逾27萬人確診,再打破歐洲國家新症紀錄。

國民議會繼續辯論「疫苗護照」,總統馬克龍強調措施絕非激怒法國國民,只是針對未打針的人。

鄰國英國單日確診再創新高,再多近22萬人染疫。政府宣布10萬名食品加工、運輸及邊防人員,下周起需每天檢測。

過去一周英國逾120萬人確診被隔離,無症狀患者需等候複檢結果再隔離,大曼徹斯特十多間醫院因一成半醫護缺勤,要暫停非緊急手術。

《每日電訊報》報道,衛生部門計劃更改檢測規定,只限有症狀病人作複檢,變相縮短無症狀患者隔離期,讓現時約佔四成病例的無症狀患者可更快重返工作崗位,應付醫護、車長、清道夫等前線工作空缺。

