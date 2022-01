維珍暴風雪癱瘓公路 數百司機嚴寒下被困24小時

【KTSF 朱慧琪報導】

維珍尼亞州的一場風暴影響一輛貨車翻車意外,導致數百名司機在寒冷的氣溫下,被困在原地近24小時。

當地警方表示,週一早上,一輛貨車在維珍尼亞州主要南北向的95州際公路上發生了翻車意外,引發了連鎖反應,其他車輛失去了控制,兩邊方向的車道都被封鎖,其後被困司機在社交媒體上發布了關於燃料、食物和水短缺的消息。

95公路司機Gina Posey Wood說:「我從沒試過在公路上這麼害怕。」

另一名被困司機Susan Phalen就說:「這裡有很多人,老人,體弱的人,不能走路的人,需要藥物的人,它可能會很快從不便變成危機,然後甚至從危機變成悲劇。」

有些人在他們的車裡過夜,有些汽油用完,並且有些人為了取暖、水、食物和為了安全而棄車。

司機Theresa Sykes說:「我走到這裡為了食物,我們食物吃完了。」

維珍尼亞州議員Tim Kaine稱,他在週一下午1點左右開始出發到華盛頓特區,原本2小時車程,最終用了27小時。

Kaine說:「這並不無聊,因為這是一種生存挑戰,我努力不耗盡汽油,昨晚的6小時裡,我被困在一個高速公路交匯處與另一個交匯處的5英里之間,我無法到達那裡。」

在危急的時候,亦往往可以見證人性最善良的一面,被困當中有一位貨車司機,為其他被困的司機在寒冷的天氣下,提供了一頓熱燙燙的早餐。

善心貨車司機Jean-Carlo Gachet說:「我走近並說,Hey,我預備了熱燙燙的早餐和果汁,我看到你一直坐在外面,我從凌晨1點就在這裡,他和他的母親,他們都非常感激,這是一個非常美好的時刻。」

