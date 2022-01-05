維珍暴風雪癱瘓公路 數百司機嚴寒下被困24小時

January 5, 2022 none, 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Virginia DOT)

【KTSF 朱慧琪報導】

維珍尼亞州的一場風暴影響一輛貨車翻車意外，導致數百名司機在寒冷的氣溫下，被困在原地近24小時。

當地警方表示，週一早上，一輛貨車在維珍尼亞州主要南北向的95州際公路上發生了翻車意外，引發了連鎖反應，其他車輛失去了控制，兩邊方向的車道都被封鎖，其後被困司機在社交媒體上發布了關於燃料、食物和水短缺的消息。

95公路司機Gina Posey Wood說：「我從沒試過在公路上這麼害怕。」

另一名被困司機Susan Phalen就說：「這裡有很多人，老人，體弱的人，不能走路的人，需要藥物的人，它可能會很快從不便變成危機，然後甚至從危機變成悲劇。」

有些人在他們的車裡過夜，有些汽油用完，並且有些人為了取暖、水、食物和為了安全而棄車。

司機Theresa Sykes說：「我走到這裡為了食物，我們食物吃完了。」

維珍尼亞州議員Tim Kaine稱，他在週一下午1點左右開始出發到華盛頓特區，原本2小時車程，最終用了27小時。

Kaine說：「這並不無聊，因為這是一種生存挑戰，我努力不耗盡汽油，昨晚的6小時裡，我被困在一個高速公路交匯處與另一個交匯處的5英里之間，我無法到達那裡。」

在危急的時候，亦往往可以見證人性最善良的一面，被困當中有一位貨車司機，為其他被困的司機在寒冷的天氣下，提供了一頓熱燙燙的早餐。

善心貨車司機Jean-Carlo Gachet說：「我走近並說，Hey，我預備了熱燙燙的早餐和果汁，我看到你一直坐在外面，我從凌晨1點就在這裡，他和他的母親，他們都非常感激，這是一個非常美好的時刻。」

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