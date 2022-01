加州擬本月底推新限水措施 最多每日罰款500元（視頻）

【KTSF】

儘管12月的雨雪天氣,讓加州的旱情出現明顯改善,不過加州仍未走出乾旱,美聯社報導指出,加州制定新的限水措施,最快本月底實施,最高罰款可能達每日500元,一起來了解詳情。

儘管本月加州各地迎來多場大型雨雪天氣,讓高山的積雪量和水庫的儲水都出現明顯的改善,不過由於加州居民的節水努力仍不達標,使得加州水資源管理局制定新一波限水措施。

州長紐森去年就要求用戶在7月到11月期間,比前一年同期節水15%,但實際上加州用戶只節約了6%的用水,遠遠沒有達標,此舉導致水資源當局決定採取行動約束民眾用水。

目前出台的新措施包括暴風雨天氣過後,48小時內不得灌溉草地,而暴風雨的降雨量,至少0.25英吋,其次是禁止戶外用水,或自動灑水系統,將大量的水流到人行道上,還有洗車必須使用有調節開關噴嘴的水管等。

美聯社報導指出,目前新的節水措施,最快本月底實施,違規者罰款最高達每日500元,不過當局強調,這些規定希望鼓勵用戶自願性節水,並且將執行權交給地方政府,由地方政府來決定如何執法。

很多民眾可能都認為,12月的雨雪天氣已經大幅改善加州旱情,為何還要進一步限水?水資源當局官員警告,近期濕潤的天氣,不見得會在冬季季繼續下去,因為受到氣候變遷影響,天氣型態非常難以預測。

加州州府的氣象學家Michael Anderson指出,天氣預測顯示,今年1月到3月有可能比平均天氣更為乾燥。

