加州擬本月底推新限水措施 最多每日罰款500元（視頻）

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儘管12月的雨雪天氣，讓加州的旱情出現明顯改善，不過加州仍未走出乾旱，美聯社報導指出，加州制定新的限水措施，最快本月底實施，最高罰款可能達每日500元，一起來了解詳情。

儘管本月加州各地迎來多場大型雨雪天氣，讓高山的積雪量和水庫的儲水都出現明顯的改善，不過由於加州居民的節水努力仍不達標，使得加州水資源管理局制定新一波限水措施。

州長紐森去年就要求用戶在7月到11月期間，比前一年同期節水15%，但實際上加州用戶只節約了6%的用水，遠遠沒有達標，此舉導致水資源當局決定採取行動約束民眾用水。

目前出台的新措施包括暴風雨天氣過後，48小時內不得灌溉草地，而暴風雨的降雨量，至少0.25英吋，其次是禁止戶外用水，或自動灑水系統，將大量的水流到人行道上，還有洗車必須使用有調節開關噴嘴的水管等。

美聯社報導指出，目前新的節水措施，最快本月底實施，違規者罰款最高達每日500元，不過當局強調，這些規定希望鼓勵用戶自願性節水，並且將執行權交給地方政府，由地方政府來決定如何執法。

很多民眾可能都認為，12月的雨雪天氣已經大幅改善加州旱情，為何還要進一步限水？水資源當局官員警告，近期濕潤的天氣，不見得會在冬季季繼續下去，因為受到氣候變遷影響，天氣型態非常難以預測。

加州州府的氣象學家Michael Anderson指出，天氣預測顯示，今年1月到3月有可能比平均天氣更為乾燥。

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