加州新法規定廚餘必須扔到綠色垃圾桶回收（視頻）

在日常生活中如何處理垃圾,尤其是有機廢物,新年開始加州實行新的堆肥法律,要求居民把廚餘與紙張廢料都拿來變成肥料。

那麼這垃圾該怎麼丟?丟掉的食物垃圾又是怎樣影響氣候變化呢?

Recology公司在舊金山的垃圾轉運中心建築內部的西側,是該公司處理食物垃圾的地方,他們每天要處理超過50噸的廚餘食物等有機廢料。

Recology公關經理Robert Reed說:「這是最重要的垃圾,這屬於廚餘,這裡養分所在,那裡有碳。」

舊金山居民必須將食物殘餘和有機材料扔到綠色的垃圾桶內回收,而不是把這些垃圾送去填埋,香蕉皮、咖啡渣、肉類和蔬菜的殘餘,在被埋在地下缺少氧氣的情況下,就會產生甲烷,而甲烷比二氧化碳更能助長溫室氣體。

Reed說:「我們在避免這個問題,最好分開收集食物殘渣,然後將它們變成堆肥。」

完成後的黑色堆肥有肥沃的養分,而且氣味芬芳,是城市堆肥計劃的回報,當施用於土壤時,可使農場和花園更加肥沃,並保留更多水分。

舊金山在堆肥工作方面處於全國領先地位,從今年1月1日起,加州的新法律SB1383開始強制要求加州,所有城市都制定路邊收集廚餘的計劃。

有舊金山居民表示,有人可能需要一些時間適應新規。

舊金山居民Juan Fuentes說:「過一陣子你就會適應,有時感覺會很匆忙,有時你會不想去做這件事,如果我有廚餘,我就會想是否可以把它倒進垃圾桶裡?但你必須把它回收,這麼做是為了環境,你在為環境做貢獻。」

新法律尋求在3年之內,加州所有城市減少填埋75%的垃圾。

Reed表示,人們開始適應這種回收方式之後會發現,家裡將不會剩下太多垃圾。

Reed說:「讓人驚訝的是堆肥項目,竟然可以收納這麼多東西,那我們還剩下什麼呢?幾個塑料袋和收縮包裝而已。」

舊金山的食物傾倒計劃,還有另一個意想不到的好處,一旦分開處理廚餘廢料,其餘的垃圾就會變得更乾淨,從而可以提煉更多的回收材料。

