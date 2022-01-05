加州新法規定廚餘必須扔到綠色垃圾桶回收（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

在日常生活中如何處理垃圾，尤其是有機廢物，新年開始加州實行新的堆肥法律，要求居民把廚餘與紙張廢料都拿來變成肥料。

那麼這垃圾該怎麼丟？丟掉的食物垃圾又是怎樣影響氣候變化呢？

Recology公司在舊金山的垃圾轉運中心建築內部的西側，是該公司處理食物垃圾的地方，他們每天要處理超過50噸的廚餘食物等有機廢料。

Recology公關經理Robert Reed說：「這是最重要的垃圾，這屬於廚餘，這裡養分所在，那裡有碳。」

舊金山居民必須將食物殘餘和有機材料扔到綠色的垃圾桶內回收，而不是把這些垃圾送去填埋，香蕉皮、咖啡渣、肉類和蔬菜的殘餘，在被埋在地下缺少氧氣的情況下，就會產生甲烷，而甲烷比二氧化碳更能助長溫室氣體。

Reed說：「我們在避免這個問題，最好分開收集食物殘渣，然後將它們變成堆肥。」

完成後的黑色堆肥有肥沃的養分，而且氣味芬芳，是城市堆肥計劃的回報，當施用於土壤時，可使農場和花園更加肥沃，並保留更多水分。

舊金山在堆肥工作方面處於全國領先地位，從今年1月1日起，加州的新法律SB1383開始強制要求加州，所有城市都制定路邊收集廚餘的計劃。

有舊金山居民表示，有人可能需要一些時間適應新規。

舊金山居民Juan Fuentes說：「過一陣子你就會適應，有時感覺會很匆忙，有時你會不想去做這件事，如果我有廚餘，我就會想是否可以把它倒進垃圾桶裡？但你必須把它回收，這麼做是為了環境，你在為環境做貢獻。」

新法律尋求在3年之內，加州所有城市減少填埋75%的垃圾。

Reed表示，人們開始適應這種回收方式之後會發現，家裡將不會剩下太多垃圾。

Reed說：「讓人驚訝的是堆肥項目，竟然可以收納這麼多東西，那我們還剩下什麼呢？幾個塑料袋和收縮包裝而已。」

舊金山的食物傾倒計劃，還有另一個意想不到的好處，一旦分開處理廚餘廢料，其餘的垃圾就會變得更乾淨，從而可以提煉更多的回收材料。

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