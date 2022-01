拜登就疫情再發表全國講話 呼籲民眾勿恐慌（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

在Omicron疫情持續擴散下,總統拜登再次發表全國講話,他繼續呼籲民眾在關注疫情的同時,不要恐慌,他指出聯邦已經加倍訂購對抗病毒的藥丸,來防止染疫人士出現重症和死亡,拜登又重申,全國的病毒檢測短缺問題已經有改善。

拜登強調,打完整疫苗針和加強針,以及服用抗病毒的藥丸,仍然是最有效對抗病毒的預防方法,可以防止染疫人士得到重病和死亡。

拜登說:「如果你接種疫苗和打加強針,就得到高度保護。」

拜登又說,在美國,單在過去6個月,未接種疫苗的成年人已經由9千萬人,大幅減少至大約3,500萬人,他繼續呼籲民眾記得去打疫苗針。

在過去幾個星期,染疫住院人數不斷上升,勞工人手短缺,機組人員染疫或接受隔離檢疫,導致數以千計航班取消,也有部份學校關閉等。

拜登重申,學校應該照常上課,因為聯邦有足夠資金提供給教職員接受病毒檢測,以確保校園安全。

拜登也提到,聯邦已加倍訂購Pfizer藥廠製造的抗病毒藥丸,合共2千萬劑,頭一千萬顆藥丸,預定在6月前付運。

拜登又強調,全國的病毒檢測劑短缺問題已經得到改善。

