拜登就疫情再發表全國講話 呼籲民眾勿恐慌（視頻）

January 5, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

在Omicron疫情持續擴散下，總統拜登再次發表全國講話，他繼續呼籲民眾在關注疫情的同時，不要恐慌，他指出聯邦已經加倍訂購對抗病毒的藥丸，來防止染疫人士出現重症和死亡，拜登又重申，全國的病毒檢測短缺問題已經有改善。

拜登強調，打完整疫苗針和加強針，以及服用抗病毒的藥丸，仍然是最有效對抗病毒的預防方法，可以防止染疫人士得到重病和死亡。

拜登說：「如果你接種疫苗和打加強針，就得到高度保護。」

拜登又說，在美國，單在過去6個月，未接種疫苗的成年人已經由9千萬人，大幅減少至大約3,500萬人，他繼續呼籲民眾記得去打疫苗針。

在過去幾個星期，染疫住院人數不斷上升，勞工人手短缺，機組人員染疫或接受隔離檢疫，導致數以千計航班取消，也有部份學校關閉等。

拜登重申，學校應該照常上課，因為聯邦有足夠資金提供給教職員接受病毒檢測，以確保校園安全。

拜登也提到，聯邦已加倍訂購Pfizer藥廠製造的抗病毒藥丸，合共2千萬劑，頭一千萬顆藥丸，預定在6月前付運。

拜登又強調，全國的病毒檢測劑短缺問題已經得到改善。

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