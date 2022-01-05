美國11月有破紀錄450萬人離職 勞工短缺問題持續

January 5, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF】

美國就業市場的數據顯示，僱主對工人的需求仍然高度殷切，11月份有破紀錄450萬人離職，勞工短缺問題繼續令僱主頭痛。

雖然新一波Omicron疫情對經濟的影響仍然有待評估，有銀行經濟專家認為，Omicron疫情對勞工市場，只是造成短暫疲弱，相信到春天招聘應該會加快。

另外，美國製造業有減慢跡象，全國製造業ISM指數，12月份是58.7，11月份是61.1，反映出對貨品需求略為放緩，但供應鏈限制似乎開始鬆綁．

全美六大製造業，分別是化工、金屬加工、電腦及電子產品、食品、運輸設備以及石油與製造業，都錄得溫和至強勁增長。

有市場策略師表示，股市的升跌要視乎聯儲局的舉動，市場估計聯儲局可能最快在第一季加息，來遏抑通脹，因此聯儲局的貨幣政策，是當前熾熱股市的最大威脅，也是新一年頭號的風險。

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