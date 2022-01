美國11月有破紀錄450萬人離職 勞工短缺問題持續

【KTSF】

美國就業市場的數據顯示,僱主對工人的需求仍然高度殷切,11月份有破紀錄450萬人離職,勞工短缺問題繼續令僱主頭痛。

雖然新一波Omicron疫情對經濟的影響仍然有待評估,有銀行經濟專家認為,Omicron疫情對勞工市場,只是造成短暫疲弱,相信到春天招聘應該會加快。

另外,美國製造業有減慢跡象,全國製造業ISM指數,12月份是58.7,11月份是61.1,反映出對貨品需求略為放緩,但供應鏈限制似乎開始鬆綁.

全美六大製造業,分別是化工、金屬加工、電腦及電子產品、食品、運輸設備以及石油與製造業,都錄得溫和至強勁增長。

有市場策略師表示,股市的升跌要視乎聯儲局的舉動,市場估計聯儲局可能最快在第一季加息,來遏抑通脹,因此聯儲局的貨幣政策,是當前熾熱股市的最大威脅,也是新一年頭號的風險。

