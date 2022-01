美國東岸受大風雪吹襲 陸空交通受阻

【有線新聞】

美國首都華盛頓等東岸地區受大風雪吹襲,至少4死,聯邦政府辦公室要停工,白宮取消記者會,連總統拜登行程也受阻。

空軍一號在大雪之中抵達馬里蘭州空軍基地,跑道滿佈積雪,工作人員清理近半小時,剛剛結束聖誕新年假期的拜登才能夠下機,但風雪下拜登似乎站不穩,要用手擋雪,又一改以往轉乘直升機的慣例坐車返回白宮。

報道指拜登車隊行車一小時中,大部分時間都要慢駛,車速減至時速約32公里,更一度停下來足足6分鐘。

華盛頓特區降雪達22厘米,打破單日降雪記錄,聯邦政府辨公室暫停辦公,白宮亦取消新年假期後首個例行記者會,數十間學校要停課,市長宣布緊急狀態,建議居民留在家裡。

電纜遭強風吹毀,數十萬戶電力中斷,華盛頓列根機場錄得17厘米降雪,是過去3年最多,有追蹤航班網站顯示逾8千班機要取消或延誤。不過民眾似乎樂在其中,互相投擲雪球。

這場暴風雪吹襲東岸特拉華州和新澤西州等地,降雪或達近40厘米,預測數天後會再有另一場大雪。

