美國再多逾百萬人染疫 疫情爆發以來全球最高單日確診數

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美國再多過百萬人確診新型肺炎，是疫情爆發兩年以來單一國家單日最多人確診，紐約市學校在假期後重開，市長強調毋須停課，但有教師和家長反對。

美國星期一單日新增過百萬宗確診，主要因為長假期各地數據滯後，推高總確診數。由於部分地區仍未報告確診數字，加上部分民眾在家做檢測，未必會向當局呈交結果，相信確診宗數不止這個數字。若以較準確觀察疫情趨勢的七天平均數來看，單日增加48萬宗個案，較兩星期前增加兩倍。

其中紐約市的宗數假期後急增一倍，學校在假期後仍如常開放，市長亞當斯強調會讓學校維持開放，鼓勵家長讓子女過「正常」生活。但並非所有教師和家長都接受，在開課日部分學校有三分之一學生缺席，顯示有家長對於學生上課感到猶豫。亦有教師工會質疑面授課堂的做法，會投票決定下一步行動，至於國內其他地區的校區各自有不同安排，部分會暫停面授課堂。

至於上班一族原本期望新一年新開始可以恢復上班，但多間公司都延遲讓員工回公司的計劃，投資銀行富瑞表示，員工今個月內都要在家工作，高盛指至少要在家工作至今個月18日。

而在英國，有議員和民眾上載相片到社交網站，見到垃圾收集點垃圾堆積無人清理，狗糞收集箱也爆滿，多個地區都有類似情況。當地單日新增超過15萬宗確診，多42人死亡，疫情下過百萬人要隔離，影響到清潔工也人手不足，減少收集垃圾的次數，加上節日過後垃圾量增加及英國本身已面臨司機人手短缺，導致情況更嚴重。

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