美國再多逾百萬人染疫 疫情爆發以來全球最高單日確診數

美國再多過百萬人確診新型肺炎,是疫情爆發兩年以來單一國家單日最多人確診,紐約市學校在假期後重開,市長強調毋須停課,但有教師和家長反對。

美國星期一單日新增過百萬宗確診,主要因為長假期各地數據滯後,推高總確診數。由於部分地區仍未報告確診數字,加上部分民眾在家做檢測,未必會向當局呈交結果,相信確診宗數不止這個數字。若以較準確觀察疫情趨勢的七天平均數來看,單日增加48萬宗個案,較兩星期前增加兩倍。

其中紐約市的宗數假期後急增一倍,學校在假期後仍如常開放,市長亞當斯強調會讓學校維持開放,鼓勵家長讓子女過「正常」生活。但並非所有教師和家長都接受,在開課日部分學校有三分之一學生缺席,顯示有家長對於學生上課感到猶豫。亦有教師工會質疑面授課堂的做法,會投票決定下一步行動,至於國內其他地區的校區各自有不同安排,部分會暫停面授課堂。

至於上班一族原本期望新一年新開始可以恢復上班,但多間公司都延遲讓員工回公司的計劃,投資銀行富瑞表示,員工今個月內都要在家工作,高盛指至少要在家工作至今個月18日。

而在英國,有議員和民眾上載相片到社交網站,見到垃圾收集點垃圾堆積無人清理,狗糞收集箱也爆滿,多個地區都有類似情況。當地單日新增超過15萬宗確診,多42人死亡,疫情下過百萬人要隔離,影響到清潔工也人手不足,減少收集垃圾的次數,加上節日過後垃圾量增加及英國本身已面臨司機人手短缺,導致情況更嚴重。

