美國染疫住院人數已超過10萬人（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

最新數據指出,在美國,因新型肺炎病毒的染疫住院人數,現時全美已增至超過十萬人,其中舊金山(三藩市)的染疫住院人數就超過100人,是9月以來首次,灣區的染疫住院人數自12月以來也倍增。

聯邦衛生福利部最新數據顯示,自上星期以來,新型肺炎病毒的死亡人數已經下降,但染疫住院人數就上升,今次是近4個月以來,首次出現住院人數這麼高。

上次住院人數突破十萬人是在9月11日,至於住院人數達到破紀錄超過14.2萬人,就在一年前的1月14日創下。

現時全美有4分之3的醫院病床已經住滿人,但每7張病床中只有一張是提供給新型肺炎病患者。

在深切治療部中,接近78%目前已經爆滿,當中約有4分之1病床只提供給染疫病人,至今在深切治療部,染疫病人有超過18,500人,其中兒童住院人數達到歷來高峰,根據CDC數據,在大除夕之前的過去一星期,有超過500名兒童確診入院。

有研究指出,Omicron變種病毒蔓延很快,但染疫患者的病情就沒有以前變種病毒的病情這麼嚴重。

另外,聯邦食品及藥物管理局(FDA)建議授權緊急使用Pfizer/BioNTech新型肺炎疫苗加強針給12至15歲合資格的少年兒童注射,聯邦疾控中心(CDC)的疫苗顧問委員會,本星期三開會討論這個問題。

