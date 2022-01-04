美國染疫住院人數已超過10萬人（視頻）

January 4, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

最新數據指出，在美國，因新型肺炎病毒的染疫住院人數，現時全美已增至超過十萬人，其中舊金山（三藩市）的染疫住院人數就超過100人，是9月以來首次，灣區的染疫住院人數自12月以來也倍增。

聯邦衛生福利部最新數據顯示，自上星期以來，新型肺炎病毒的死亡人數已經下降，但染疫住院人數就上升，今次是近4個月以來，首次出現住院人數這麼高。

上次住院人數突破十萬人是在9月11日，至於住院人數達到破紀錄超過14.2萬人，就在一年前的1月14日創下。

現時全美有4分之3的醫院病床已經住滿人，但每7張病床中只有一張是提供給新型肺炎病患者。

在深切治療部中，接近78%目前已經爆滿，當中約有4分之1病床只提供給染疫病人，至今在深切治療部，染疫病人有超過18,500人，其中兒童住院人數達到歷來高峰，根據CDC數據，在大除夕之前的過去一星期，有超過500名兒童確診入院。

有研究指出，Omicron變種病毒蔓延很快，但染疫患者的病情就沒有以前變種病毒的病情這麼嚴重。

另外，聯邦食品及藥物管理局（FDA）建議授權緊急使用Pfizer/BioNTech新型肺炎疫苗加強針給12至15歲合資格的少年兒童注射，聯邦疾控中心（CDC）的疫苗顧問委員會，本星期三開會討論這個問題。

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