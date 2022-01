【KTSF】

舊金山(三藩市)列治文區除夕夜發生兇殺案,一個24歲男人中槍,送院後傷重死亡。

舊金山警方表示,上星期五除夕夜9點半左右,列治文區分局警員收到槍擊案報告,現場位於Cornwall街200號地段,警方發現一名24歲白人男人中槍,中槍男人送院後傷重死亡。

警方兇殺案調查組正在調查案件,未有人被捕,警方呼籲市民提供有關這宗命案的資料,匿名報案熱線(415)575-4444。

這是舊金山2021年最後一宗兇殺案,去年市內總共有56人死於兇殺案。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。