灣區學區免費派快篩劑 讓學生返校前在家做檢測（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

寒假結束,學生陸續返校,也可能面臨許多確診個案,灣區的學區發放免費的快篩劑,讓學生返校前在家測試,確保校園安全。

灣區許多學區提供學生免費的新冠病毒快篩劑,在寒假過後返校前在家自行測試。

方法很簡單,把棉花棒在鼻腔旋轉15秒,放入測試液旋轉15秒,之後滴三滴在測試棒,如果只有一條線代表陰性,如果兩條線就是代表陽性。

南舊金山聯合學區學生週二上課,校區週一也開放讓學生返校拿快篩劑,萬一檢測結果呈陽性該怎辦?

南舊金山聯合學區發言人Peter Feng說:「如果測試結果是陽性,就要隔離十天(教職員),如果是學生,我相信近期修改後,如果無症狀是隔離5天。」

在聖荷西,週一學區除了免費發放快篩劑,也在3處地點提供核酸檢測PCR。

Feng說:「最重要的就是接種疫苗,儘管情況有所改變,但是我們過去21個月所學到的,我們能夠讓灣區繼續保持安全。」

據了解,加州以外已經有學區因為寒假過後大批師生確診,有的學校延遲開學,有的改為遠距教學,目前加州針對學校的新冠病毒指引並沒有改變,尤其州長紐森去年就不斷強調,不會再回到遠距教學。

舊金山加大傳染病學系教授陳子平說:「最重要的就是疫苗、疫苗、疫苗,儘管情況有所改變,但是我們過去21個月所學到的,我們能夠讓灣區繼續保持安全。」

面對可能預期的大量老師請病假,許多學區將會面臨嚴重的代課老師短缺。

