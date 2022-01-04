灣區學區免費派快篩劑 讓學生返校前在家做檢測（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

寒假結束，學生陸續返校，也可能面臨許多確診個案，灣區的學區發放免費的快篩劑，讓學生返校前在家測試，確保校園安全。

灣區許多學區提供學生免費的新冠病毒快篩劑，在寒假過後返校前在家自行測試。

方法很簡單，把棉花棒在鼻腔旋轉15秒，放入測試液旋轉15秒，之後滴三滴在測試棒，如果只有一條線代表陰性，如果兩條線就是代表陽性。

南舊金山聯合學區學生週二上課，校區週一也開放讓學生返校拿快篩劑，萬一檢測結果呈陽性該怎辦？

南舊金山聯合學區發言人Peter Feng說：「如果測試結果是陽性，就要隔離十天（教職員），如果是學生，我相信近期修改後，如果無症狀是隔離5天。」

在聖荷西，週一學區除了免費發放快篩劑，也在3處地點提供核酸檢測PCR。

Feng說：「最重要的就是接種疫苗，儘管情況有所改變，但是我們過去21個月所學到的，我們能夠讓灣區繼續保持安全。」

據了解，加州以外已經有學區因為寒假過後大批師生確診，有的學校延遲開學，有的改為遠距教學，目前加州針對學校的新冠病毒指引並沒有改變，尤其州長紐森去年就不斷強調，不會再回到遠距教學。

舊金山加大傳染病學系教授陳子平說：「最重要的就是疫苗、疫苗、疫苗，儘管情況有所改變，但是我們過去21個月所學到的，我們能夠讓灣區繼續保持安全。」

面對可能預期的大量老師請病假，許多學區將會面臨嚴重的代課老師短缺。

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