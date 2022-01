【KTSF 萬若全報導】

聖荷西在週日晚上8點多發生今年第一起的致命車禍,一名行人當場死亡。

這宗死亡車禍涉及三輛車,第一輛深色的運動休旅車,在South White Road往北方向,撞到一名橫越馬路的行人,緊接跟在第一輛車子的2021年Toyota SUV,也撞到已經躺在路上的行人,第三輛2006 GMC SUV,跟著又再撞到該名行人。

第一輛肇事車輛當場逃逸,Toyota跟GMC車主都留在現場配合調查,兩人都通過酒精及藥物測試,被撞的男行人當場死亡。

這是聖荷西今年第一起死亡車禍,如果民眾有肇事逃逸車輛的相關線索,可以致電聖荷西警方,電話:(408) 277-4654。

