聖誕新年假期過後 全美航空交通仍然大混亂（視頻）

January 4, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

聖誕新年假期過後，全美的航空交通至今仍然出現大混亂，主要因為美國東岸颳起強烈暴風雪，加上Omicron疫情，令人手短缺更加嚴重，單是週一，全美有近3千航班取消。

美國東岸受到強烈暴風雪侵襲，全美有超過2千萬人要面對冰雪風暴帶來的不方便，遠至南部的佛羅里達州Panhandle也下雪。

東北部有些地區落雪4吋至8吋，首都華盛頓的聯邦政府也暫停辦公，華盛頓市長說，該地區的工人日夜忙於灑鹽和清理路面的積雪，成千上萬人沒有電力供應，學校也被迫關閉，一些病毒檢測站甚至要暫停開放。

冰雪風暴加上Omicron疫情，令人手短缺更加嚴重，造成航空交通大混亂

單是週一約有3千航班取消，超過4,200班機延誤，其中首都華盛頓、芝加哥和阿特蘭大的航班延誤最嚴重，對搭客來說簡直是惡夢，因為飛機班次一改再改。

有遊客說，他原定週四離開，但班機取消，設法改期到週六晚離開，再次改期後又取消，到週一班機又取消。

自聖誕前夕以來，每天都有數以千計航班受到干擾，為了鼓勵機組人員上班，航空公司想出對策，例如聯航在1月大部份日子，如果飛機師願意接受替更工作，將會額外得到最少3倍人工。

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