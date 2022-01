聖誕新年假期過後 全美航空交通仍然大混亂（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聖誕新年假期過後,全美的航空交通至今仍然出現大混亂,主要因為美國東岸颳起強烈暴風雪,加上Omicron疫情,令人手短缺更加嚴重,單是週一,全美有近3千航班取消。

美國東岸受到強烈暴風雪侵襲,全美有超過2千萬人要面對冰雪風暴帶來的不方便,遠至南部的佛羅里達州Panhandle也下雪。

東北部有些地區落雪4吋至8吋,首都華盛頓的聯邦政府也暫停辦公,華盛頓市長說,該地區的工人日夜忙於灑鹽和清理路面的積雪,成千上萬人沒有電力供應,學校也被迫關閉,一些病毒檢測站甚至要暫停開放。

冰雪風暴加上Omicron疫情,令人手短缺更加嚴重,造成航空交通大混亂

單是週一約有3千航班取消,超過4,200班機延誤,其中首都華盛頓、芝加哥和阿特蘭大的航班延誤最嚴重,對搭客來說簡直是惡夢,因為飛機班次一改再改。

有遊客說,他原定週四離開,但班機取消,設法改期到週六晚離開,再次改期後又取消,到週一班機又取消。

自聖誕前夕以來,每天都有數以千計航班受到干擾,為了鼓勵機組人員上班,航空公司想出對策,例如聯航在1月大部份日子,如果飛機師願意接受替更工作,將會額外得到最少3倍人工。

