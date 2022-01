南灣餐館段純貞牛肉麵被汽車衝撞店面門窗嚴重受損（視頻）

【KTSF】

日前才開幕不久的南灣餐館段純貞牛肉麵,週一中午被一輛汽車衝撞,導致店面的門窗嚴重受損,所幸週一是店休日,沒有釀成傷亡,店主接受本台採訪說明事件經過。

位於Cupertino的段純貞牛肉麵,是從台灣進軍美國的最新牛肉麵餐館,不過週一灣區食客討論的焦點,不是牛肉麵的口味,而是店面週一中午11點多發生汽車衝撞事件。

段純貞牛肉麵蔡老闆說:「據我所知,就是有人開車不小心,她打錯檔,然後可能又緊張她把油門煞車當成油門,然後就撞到了這樣子。」

由於週一是店休,店裡沒有任何人在,蔡老闆表示,肇事的汽車司機是一名年齡不詳,從事會計行業的女性長者,事發後她有留下紙條表示承擔責任,剛好過去店裡的經理有遇到她,這起汽車衝撞店面事件,導致大門口旁邊的門窗被撞得扭曲變形。

蔡老闆說:「她剛好撞到的是玻璃門,那後面剛好有一排的坐墊,那個人撞到之後坐墊就彈出去,就把其他的桌椅都打壞了這樣子。」

透過店家提供的內部照片,可以看到桌椅嚴重損毀,凌亂的情況,不難想像當時汽車衝撞力度,所幸事發時是店休日,否則中午時段用餐高峰時間,後果不堪設想。

蔡老闆說:「真的是不幸中的大幸,就是起碼沒有人員有受傷,我相信她也不是故意的,重點是她也沒有受傷,是最重要的嘛,那遇到了就是看怎麼來善後,把它做得更圓滿一點。」

蔡老闆指出,週二店裡仍會照常營業,不過只能做外賣,堂食的部分還不知道何時能恢復。

蔡老闆說:「(初步估計這損失有沒有,大概是怎麼樣的一個金額?)還沒有耶,因為我們現在就是先找人把它維修起來,只是說現在的話,可能後面現在材料比較難叫,那時間上到底甚麼時候,才能修好,我們也沒辦法去,現在也沒有一個明確的時間。」

店家目前只能先用隔板將受損的玻璃門封起來,事發後店家有報警,警方也做了紀錄。

段純貞牛肉麵來自台灣,Cupertino的店面是進軍美國後在加州開的第一家,去年12月17日才剛開幕,沒想到就碰上這起事故。

店家透露未來還會開更多分店,不過目前尚無具體時間表。

