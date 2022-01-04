南灣餐館段純貞牛肉麵被汽車衝撞店面門窗嚴重受損（視頻）

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日前才開幕不久的南灣餐館段純貞牛肉麵，週一中午被一輛汽車衝撞，導致店面的門窗嚴重受損，所幸週一是店休日，沒有釀成傷亡，店主接受本台採訪說明事件經過。

位於Cupertino的段純貞牛肉麵，是從台灣進軍美國的最新牛肉麵餐館，不過週一灣區食客討論的焦點，不是牛肉麵的口味，而是店面週一中午11點多發生汽車衝撞事件。

段純貞牛肉麵蔡老闆說:「據我所知，就是有人開車不小心，她打錯檔，然後可能又緊張她把油門煞車當成油門，然後就撞到了這樣子。」

由於週一是店休，店裡沒有任何人在，蔡老闆表示，肇事的汽車司機是一名年齡不詳，從事會計行業的女性長者，事發後她有留下紙條表示承擔責任，剛好過去店裡的經理有遇到她，這起汽車衝撞店面事件，導致大門口旁邊的門窗被撞得扭曲變形。

蔡老闆說:「她剛好撞到的是玻璃門，那後面剛好有一排的坐墊，那個人撞到之後坐墊就彈出去，就把其他的桌椅都打壞了這樣子。」

透過店家提供的內部照片，可以看到桌椅嚴重損毀，凌亂的情況，不難想像當時汽車衝撞力度，所幸事發時是店休日，否則中午時段用餐高峰時間，後果不堪設想。

蔡老闆說:「真的是不幸中的大幸，就是起碼沒有人員有受傷，我相信她也不是故意的，重點是她也沒有受傷，是最重要的嘛，那遇到了就是看怎麼來善後，把它做得更圓滿一點。」

蔡老闆指出，週二店裡仍會照常營業，不過只能做外賣，堂食的部分還不知道何時能恢復。

蔡老闆說:「（初步估計這損失有沒有，大概是怎麼樣的一個金額？）還沒有耶，因為我們現在就是先找人把它維修起來，只是說現在的話，可能後面現在材料比較難叫，那時間上到底甚麼時候，才能修好，我們也沒辦法去，現在也沒有一個明確的時間。」

店家目前只能先用隔板將受損的玻璃門封起來，事發後店家有報警，警方也做了紀錄。

段純貞牛肉麵來自台灣，Cupertino的店面是進軍美國後在加州開的第一家，去年12月17日才剛開幕，沒想到就碰上這起事故。

店家透露未來還會開更多分店，不過目前尚無具體時間表。

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