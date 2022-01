林鄭稱兩網媒停運屬自身決定 強調沒打壓

【有線新聞】

《立場新聞》與《眾新聞》一周之內相繼停運,香港特區行政長官林鄭月娥說是他們自己的決定,不應該與新聞自由直接掛鈎,特區政府沒有打壓傳媒。

《立場新聞》上星期被控串謀發布煽動刊物,資金被凍結,隨即決定停運。《眾新聞》眼見《立場》的情況,說擔心無法拿捏新聞報道是否犯法,亦決定在2022年之初告別讀者。

特首林鄭月娥被問到如何確保新聞工作者繼續享有新聞自由:「這個是媒體自己的決定,不能將這件事與香港的新聞自由直接掛鈎。因為正如其中一個新聞媒體,我們沒有做過任何的事情,我們的執法部門沒有接觸過她,亦沒有做過任何事情,如果她自己有一定的看法、有一定的擔心而是決定要結束,這個是在香港商業社會時常會發生的事。特區政府做的不是打壓新聞自由的工作,特區政府做的是依法辦事的工作。」

林鄭月娥又提到,很多西方媒體批評香港的新聞自由,包括指控「自由絕跡」。

林鄭月娥說:「我無法接受這些指控,我不能代表這兩間傳媒機構以及其負責人,去解釋他們的『寒蟬效應』是甚麼意思,但我會強烈反駁任何指控說這與實施國安法有關。如果實施國安法會削弱新聞自由,那麼我們不會在西方世界見到新聞自由。你告訴我哪一個西方國家沒有國家安全法?他們有的國安法比香港更加嚴厲。」

她強調所有媒體都要守法,又說沒有計劃再與香港記者協會見面,討論傳媒業的現況。

