Tesla在新疆開設陳列中心,遭美國輿論批評。

Tesla日前在官方微博公開慶祝陳列中心啟用的相片,表示今年要與大家開啟新疆「純電之旅」,有美國的穆斯林團體批評做法等同支持種族滅絕,公司應關閉此陳列中心。

共和黨參議員魯比奧則提到《防止維吾爾強制勞動法案》剛生效,批評Tesla「沒有國家」協助中共掩蓋種族滅絕及強制勞動,美國製造業聯盟主席則指,任何公司在新疆做生意都是文化滅絕的共犯,批評Tesla尤其可恥。

