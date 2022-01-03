世衛指新型肺炎大流行可能今年結束（視頻）

January 3, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

世界衛生組織（WHO）表示，如果全球疫苗接種量增加，新型肺炎大流行可能會在2022年結束，而目前全國只有62%人口接種完整疫苗，及33%人口打了加強針。

世衛總幹事譚德塞週五發佈的聲明提到，世界擁有所有工具和資源，來結束他所指的「災難」，他認為「如果做出正確的選擇，我們可以扭轉這一埸流行病」。

就2021年所取得的成就之中，譚德塞就列出新型肺炎疫苗全球接種了85億劑，但他亦說疫苗不平等「助長」了大流行病毒，世衛估計在未來，全球所有成年人都能夠接種疫苗，而高危人士都能打加強針，這個可能性是存在的。

美國方面，根據聯邦疾控中心（CDC）最新數據，目前美國有62%人口，即是超過2億人接種了完整疫苗，但是打了加強針的人口只有33%人，即大概6900萬人。

聯邦食品及藥物管理局（FDA）預計，未來會將授權接種Pfizer疫苗加強針的年齡範圍擴大到12至15歲。

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