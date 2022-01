世衛指新型肺炎大流行可能今年結束（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

世界衛生組織(WHO)表示,如果全球疫苗接種量增加,新型肺炎大流行可能會在2022年結束,而目前全國只有62%人口接種完整疫苗,及33%人口打了加強針。

世衛總幹事譚德塞週五發佈的聲明提到,世界擁有所有工具和資源,來結束他所指的「災難」,他認為「如果做出正確的選擇,我們可以扭轉這一埸流行病」。

就2021年所取得的成就之中,譚德塞就列出新型肺炎疫苗全球接種了85億劑,但他亦說疫苗不平等「助長」了大流行病毒,世衛估計在未來,全球所有成年人都能夠接種疫苗,而高危人士都能打加強針,這個可能性是存在的。

美國方面,根據聯邦疾控中心(CDC)最新數據,目前美國有62%人口,即是超過2億人接種了完整疫苗,但是打了加強針的人口只有33%人,即大概6900萬人。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)預計,未來會將授權接種Pfizer疫苗加強針的年齡範圍擴大到12至15歲。

