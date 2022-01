【KTSF 李廷英報導】

美國解除對8個南非國家的旅遊限制。

美國解除自11月底起,對8個南非洲國家實施的旅客入境美國的限制,拜登政府當時聲稱,美國需要更多時間來了解Omicron變種及其傳播性。

但由於數據顯示,美國的疫苗對Omicron有效,因此CDC官員建議取消對那些國家的限制,而更重要的是,Omicron已經遍布全球,阻止某些國家旅客的行程,對美國的疫情都無補於事。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。