全美再有數千航班因天氣及疫情影響取消

January 3, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(WFAA / YouTube)

【KTSF】

全美很多旅客度假後，趕在這個周末回家，不過數以千計的航班，受到天氣及新冠病毒的影響相繼取消，令不少民眾被逼滯留機場，航班一改再改。

對於很多搭飛機外遊的民眾來說，他們的新年就不太順利，數千名遊客滯留在機場，有旅客表示，她被逼更改機票已經四五次。

外遊市民面臨大規模的航班延誤及取消，單在元旦日，美國就有超過2500班航班取消，而12月30日到1月3日間，坐飛機的民眾高達一千萬人。

航空公司將延誤及航班取消，歸咎於冬季極端天氣，以及具高傳染性的Omicron變種病毒影響航班運作，聯邦運輸安全局近日有1778名員工確診。

有旅遊顧問指出，航空公司沒有預計這一波疫情的出現，如果機師、空中服務員及地勤人員不能夠工作，航空公司又怎能確保航的運作正常呢？

聯合航空為了鼓勵更多員工上班，減輕1月分人手短缺的問題，向機師提供三倍人工獎勵。

有空服員工會代表對於CDC縮短無徵狀確診者的隔離期，由10天到5天感到非常不滿，這樣會令更多空服員無辜受感染，進一步影響服務。

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