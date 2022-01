全美再有數千航班因天氣及疫情影響取消

【KTSF】

全美很多旅客度假後,趕在這個周末回家,不過數以千計的航班,受到天氣及新冠病毒的影響相繼取消,令不少民眾被逼滯留機場,航班一改再改。

對於很多搭飛機外遊的民眾來說,他們的新年就不太順利,數千名遊客滯留在機場,有旅客表示,她被逼更改機票已經四五次。

外遊市民面臨大規模的航班延誤及取消,單在元旦日,美國就有超過2500班航班取消,而12月30日到1月3日間,坐飛機的民眾高達一千萬人。

航空公司將延誤及航班取消,歸咎於冬季極端天氣,以及具高傳染性的Omicron變種病毒影響航班運作,聯邦運輸安全局近日有1778名員工確診。

有旅遊顧問指出,航空公司沒有預計這一波疫情的出現,如果機師、空中服務員及地勤人員不能夠工作,航空公司又怎能確保航的運作正常呢?

聯合航空為了鼓勵更多員工上班,減輕1月分人手短缺的問題,向機師提供三倍人工獎勵。

有空服員工會代表對於CDC縮短無徵狀確診者的隔離期,由10天到5天感到非常不滿,這樣會令更多空服員無辜受感染,進一步影響服務。

