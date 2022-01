【KTSF】

舊金山(三藩市)警方正調查一宗週六發生在Marina區的搶劫案,一隻法國鬥牛犬被搶走,事主正懸紅一萬元尋找失蹤的狗隻。

9個月大的鬥牛犬Rosie與她的主人週六早上約10時,在Broderick夾Beach街散步時遇到賊人,賊人搶走Rosie後逃走。

警方表示,賊人其後登上一輛銀色Chrysler 200汽車逃走,只是看到前一半的車牌號碼,是”7JPM”,有案件資料人士請與警方聯絡。

Rosie的主人正懸紅一萬,希望有人提供線索,安全找到Rosie。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。