美國確診個案激增 有多個校區決定改為網上教學

【KTSF】

聖誕新年假期過後,數百萬美國人週一起開始上班上學,由於上星期美國的確診個案,比前一個星期激增113%,令全美不少校區決定,冬季開學時暫時轉為網上教學。

長假期過後,教師、家長及學生都正在了解這一波疫情的實際影響,近兩個星期,破紀錄的兒童因感染新冠病毒而住院,一些校區不得不重新恢復網上教學,包括阿特蘭大市校區,校區週六宣布復課的第一個星期將改為網上授課。

今次是阿特蘭大都會區,第三個大的校區採取同樣的措施,而當地所有職員週一必須回校接受檢測。

美國大部分地區正與新冠病毒搏鬥中,根據Johns Hopkins大學的數據,7天平均確診個案在週六達到有紀錄以來的新高,有超過39萬4千宗確診。

有衛生專家表示,確診個案會繼續上升,因此非常擔心醫療系統的負荷,就算假設確診者中約2%的人需要住院,對醫院的服務來說也很艱辛,因此這就像一個比賽,這一波疫情緩和下來之前,希望醫療系統不會不勝負荷。

總統拜登認同一個叫「Test To Stay」的方案,容許一些有可能接觸過確診者的學生,如果他們檢測呈陰性,就不需要隔離。

不過,就算聯邦政府施援手協助,全美很多地方是「一測難求」,資源仍然相當不足。

