美國確診個案激增 有多個校區決定改為網上教學

【KTSF】
聖誕新年假期過後，數百萬美國人週一起開始上班上學，由於上星期美國的確診個案，比前一個星期激增113%，令全美不少校區決定，冬季開學時暫時轉為網上教學。
長假期過後，教師、家長及學生都正在了解這一波疫情的實際影響，近兩個星期，破紀錄的兒童因感染新冠病毒而住院，一些校區不得不重新恢復網上教學，包括阿特蘭大市校區，校區週六宣布復課的第一個星期將改為網上授課。
今次是阿特蘭大都會區，第三個大的校區採取同樣的措施，而當地所有職員週一必須回校接受檢測。
美國大部分地區正與新冠病毒搏鬥中，根據Johns Hopkins大學的數據，7天平均確診個案在週六達到有紀錄以來的新高，有超過39萬4千宗確診。
有衛生專家表示，確診個案會繼續上升，因此非常擔心醫療系統的負荷，就算假設確診者中約2%的人需要住院，對醫院的服務來說也很艱辛，因此這就像一個比賽，這一波疫情緩和下來之前，希望醫療系統不會不勝負荷。
總統拜登認同一個叫「Test To Stay」的方案，容許一些有可能接觸過確診者的學生，如果他們檢測呈陰性，就不需要隔離。
不過，就算聯邦政府施援手協助，全美很多地方是「一測難求」，資源仍然相當不足。
(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment