美國確診個案激增 有多個校區決定改為網上教學

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聖誕新年假期過後，數百萬美國人週一起開始上班上學，由於上星期美國的確診個案，比前一個星期激增113%，令全美不少校區決定，冬季開學時暫時轉為網上教學。

長假期過後，教師、家長及學生都正在了解這一波疫情的實際影響，近兩個星期，破紀錄的兒童因感染新冠病毒而住院，一些校區不得不重新恢復網上教學，包括阿特蘭大市校區，校區週六宣布復課的第一個星期將改為網上授課。

今次是阿特蘭大都會區，第三個大的校區採取同樣的措施，而當地所有職員週一必須回校接受檢測。

美國大部分地區正與新冠病毒搏鬥中，根據Johns Hopkins大學的數據，7天平均確診個案在週六達到有紀錄以來的新高，有超過39萬4千宗確診。

有衛生專家表示，確診個案會繼續上升，因此非常擔心醫療系統的負荷，就算假設確診者中約2%的人需要住院，對醫院的服務來說也很艱辛，因此這就像一個比賽，這一波疫情緩和下來之前，希望醫療系統不會不勝負荷。

總統拜登認同一個叫「Test To Stay」的方案，容許一些有可能接觸過確診者的學生，如果他們檢測呈陰性，就不需要隔離。

不過，就算聯邦政府施援手協助，全美很多地方是「一測難求」，資源仍然相當不足。

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