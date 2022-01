【KTSF】

南灣Santa Clara市星期四將會舉行網上講座,講解如何申請可負擔房屋。

專門幫助灣區縣市,包括Santa Clara市提供可負擔房屋資訊,以及處理申請過程的非牟利組織HouseKeys,1月6日星期四晚上6時至7時半將會舉行網上講座,講解如何開啟HouseKeys賬戶,如何獲得申請者的號碼,以及認識申請過程、條件資格以及參加申請可負擔房屋機會的抽籤。

如欲登記參加這場網上講座,請瀏覽:https://housekeys.zoom.us/webinar/register/WN_HmfGOxbWS3u814k_fpdFyA

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。