【有線新聞】

在台灣,蔡英文總統在新年講話表示,軍事絕非解決兩岸分歧的選項,呼籲北京防止內部軍事冒進主義的擴張。

蔡英文說:「軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項,軍事衝突將衝擊經濟穩定,各自努力照顧好人民的生活,安定社會民心,兩岸才會有空間和氛圍,以和平的方式,共同面對問題、共同尋求解方。這也會讓區域的緊張情勢有所緩解。」

蔡英文又表示,疫情下的經濟新情勢,兩岸有各自挑戰,她抗議北京針對台方的軍事干擾和外交打壓,認為此舉無助區域和平穩定。

