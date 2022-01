【有線新聞】

美國單日多超過34萬人確診新型肺炎,防長奧斯汀亦確診。

68歲的奧斯汀發聲明公布確診消息,指自己打齊針,10月初接種第三針加強劑,因而症狀輕微。

奧斯汀表示會按規定在家隔離5天,期間保留一切權力,盡可能視像出席重要會議,但副手希克斯會負責部分職務,奧斯汀出現病徵前一個多星期曾與總統拜登見面。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。