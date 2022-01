研究指Omicron變種對肺部破壞較少

【有線新聞】

有研究以鼠類做實驗,發現Omicron變種對肺部的破壞較小,相信症狀因而較輕微,而新變種病毒主要集中在上呼吸道,推斷是傳染得更快的原因。Omicron持續擴散下,西歐多國確診再次突破單日新高,愈來愈多跡象顯示Omicron變種以輕症為主。

英國最新就公布,當地Omicron入院率是Delta的三分一,原因可能跟肺部感染較弱有關。有美國和日本科學家發表報告,以老鼠和倉鼠研究,發現感染Omicron毒株的實驗對象,鼻腔病毒量跟感染其他毒株的動物相若,但肺部病毒量只有其他毒株的十份一。由於病毒集中於鼻和喉嚨等上呼吸道,不會像其他毒株般令肺部嚴重受損,引致呼吸困難和肺纖維化,感染Omicron的老鼠和倉鼠,一般症狀輕微,體重下跌相較少,死亡機會亦較低。

英國格拉斯哥大學就發現,不少病毒會利用肺部一種蛋白質入侵細胞,但這種蛋白質難以「抓著」Omicron病毒,估計Omicron於是要在無需借助蛋白質、呼吸道較上的位置攻入。

有病毒專家推斷,Omicron變種集中於上呼吸道,相信病毒唾液因而更容易散播至空氣,造成感染。

新變種肆虐下,歐洲多地新症再創單日新高。其中英國連續第三日超過18萬人確診 ,專家相信部分人是在聖誕假期聚會時染病。在法國,Omicron變種成為主流毒株,整體新增逾23萬宗病例 。連同意大利和希臘再創單日確診紀錄。

世衛總幹事譚德塞表示,只要各國共同合作,有信心能於新一年擊退疫情,疫苗分配不公,為Omicron變種等提供絕佳的滋生環境,再次呼籲各地不要囤積疫苗。

