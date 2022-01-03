研究指Omicron變種對肺部破壞較少

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有研究以鼠類做實驗，發現Omicron變種對肺部的破壞較小，相信症狀因而較輕微，而新變種病毒主要集中在上呼吸道，推斷是傳染得更快的原因。Omicron持續擴散下，西歐多國確診再次突破單日新高，愈來愈多跡象顯示Omicron變種以輕症為主。

英國最新就公布，當地Omicron入院率是Delta的三分一，原因可能跟肺部感染較弱有關。有美國和日本科學家發表報告，以老鼠和倉鼠研究，發現感染Omicron毒株的實驗對象，鼻腔病毒量跟感染其他毒株的動物相若，但肺部病毒量只有其他毒株的十份一。由於病毒集中於鼻和喉嚨等上呼吸道，不會像其他毒株般令肺部嚴重受損，引致呼吸困難和肺纖維化，感染Omicron的老鼠和倉鼠，一般症狀輕微，體重下跌相較少，死亡機會亦較低。

英國格拉斯哥大學就發現，不少病毒會利用肺部一種蛋白質入侵細胞，但這種蛋白質難以「抓著」Omicron病毒，估計Omicron於是要在無需借助蛋白質、呼吸道較上的位置攻入。

有病毒專家推斷，Omicron變種集中於上呼吸道，相信病毒唾液因而更容易散播至空氣，造成感染。

新變種肆虐下，歐洲多地新症再創單日新高。其中英國連續第三日超過18萬人確診 ，專家相信部分人是在聖誕假期聚會時染病。在法國，Omicron變種成為主流毒株，整體新增逾23萬宗病例 。連同意大利和希臘再創單日確診紀錄。

世衛總幹事譚德塞表示，只要各國共同合作，有信心能於新一年擊退疫情，疫苗分配不公，為Omicron變種等提供絕佳的滋生環境，再次呼籲各地不要囤積疫苗。

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