微軟電郵系統Exchange現新版「千年蟲」程式錯誤

微軟電郵系統在新一年,迎來新的程式錯誤,被指是2022年版的「千年蟲」,起因是日期數據超出上限,一度癱瘓很多企業的電郵通訊。

這個令工程師無法安樂過新年的新版「千年蟲問題」,出於微軟的電郵系統Exchange、惡意郵件過濾系統中,使用的日期格式。單位兩個字一組,由年到分鐘、按大小順序排列。

例如2022年元旦0時1分,就會顯示為「2201010001」。不過這個系統的數據儲存上限是31位元、即「2147483648」。雖然這個上限數字很大,但也到不了「22」開頭。意味2022年的所有日期,都超出了可顯示的最大數值。

結果惡意郵件過濾系統無法運作,新一年發送的電郵排隊等過濾時,全部「大塞車」收不到。這不止是新年問候發不出去的問題,很多使用Exchange的企業,一日就堆積數以千計、萬計郵件。除了工作通訊受阻,更可能「迫爆」伺服器,令公司系統死機,生意也做不成。

情況令人聯想起踏入2000年時的「千年蟲問題」︰當年眾多重要電腦系統同樣因為日期設計限制,面臨出錯危機。

微軟之後在網誌承認,Exchange的2016年及2019年版本出了問題,正加緊修理。到本港時間元旦翌日下午,終於解決問題,向客戶提供修復程式碼和更新。

