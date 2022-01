Palo Alto亞裔市議員林田中參選聯邦國會議員（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

疫情期間,針對亞裔的仇視和暴力事件頻發,也讓更多關注人士呼籲華裔社區踴躍登記成為選民,為自己發聲,並倡議亞裔積極參政的重要性,Palo Alto市亞裔市議員林田中(Greg Lin Tanaka),就是在這樣的氛圍下,決定參選聯邦國會議員。

46歲的高科技界人士林田中是Palo Alto市議員,他的父親是日裔、母親是華裔,他去年才剛成功連任市議員,疫情期間決定參選加州第18國會選區聯邦眾議員席位,範圍涵蓋矽谷以及部分中半島,挑戰現任聯邦眾議員Anna Eshoo。

不過從市議員一下子就挑戰聯邦職位,會不會有些不切實際?

林田中說:「我們身為亞裔經常會推給別人,說自己還不夠資格,我們經驗不足對吧,而我認為那是很糟的。」

林田中表示,曾向選區的國會議員反應意見,但從來沒有得到任何改變,於是他決定自己進軍國會,尤其當他看到楊安澤參選總統,覺得自己也可以進入國會。

不過這個過程也不是一路順遂,他舉自己的日裔父親為例,當他第一次參選市議員時,得到的回應竟然是父親的勸退。

林田中說:「他告訴我不認為亞裔該參政,說我們應該低頭並把嘴巴閉緊。」

這並非他的父親怕事,這種觀念是來自於過去在美國被歧視和傷害的遭遇。

林田中說:「在二戰期間他是日裔,他被送進集中營,他的父親死在集中營,所以我理解他的觀點,我則告訴他,這就是為什麼亞裔需要站出來,因為如果我們不坐在餐桌上,我們就變成菜單上的東西,我們需要有自己的席位,不然規矩都是別人為我們定的。」

林田中的曾祖父在1880年代來到美國,之後好幾代都經歷過歧視,包括祖父在集中營被殺害,父親因為種族欺凌輟學,到他自己也曾被霸凌,現在他也有了下一代,尤其在經歷疫情期間,針對亞裔的仇恨和暴力激增,他深深覺得,一定要做出改變。

林田中說:「我認為很多亞裔,我們會想到做工程師、醫生或律師,但是政治是我們不怎麼從事的,我想我們該做出改變,因為如果不改變,很多會阻礙我們的議題,都不會被關注。」

林田中畢業於加州理工學院(California Institute of Technology)以及柏克萊加大,一直在高科技界工作,創立4家新創公司,在社區也很活躍,他關注的議題包括教育、對商業友善,以及制定財務上合理的政策。

