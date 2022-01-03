Palo Alto亞裔市議員林田中參選聯邦國會議員（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

疫情期間，針對亞裔的仇視和暴力事件頻發，也讓更多關注人士呼籲華裔社區踴躍登記成為選民，為自己發聲，並倡議亞裔積極參政的重要性，Palo Alto市亞裔市議員林田中（Greg Lin Tanaka），就是在這樣的氛圍下，決定參選聯邦國會議員。

46歲的高科技界人士林田中是Palo Alto市議員，他的父親是日裔、母親是華裔，他去年才剛成功連任市議員，疫情期間決定參選加州第18國會選區聯邦眾議員席位，範圍涵蓋矽谷以及部分中半島，挑戰現任聯邦眾議員Anna Eshoo。

不過從市議員一下子就挑戰聯邦職位，會不會有些不切實際？

林田中說:「我們身為亞裔經常會推給別人，說自己還不夠資格，我們經驗不足對吧，而我認為那是很糟的。」

林田中表示，曾向選區的國會議員反應意見，但從來沒有得到任何改變，於是他決定自己進軍國會，尤其當他看到楊安澤參選總統，覺得自己也可以進入國會。

不過這個過程也不是一路順遂，他舉自己的日裔父親為例，當他第一次參選市議員時，得到的回應竟然是父親的勸退。

林田中說:「他告訴我不認為亞裔該參政，說我們應該低頭並把嘴巴閉緊。」

這並非他的父親怕事，這種觀念是來自於過去在美國被歧視和傷害的遭遇。

林田中說:「在二戰期間他是日裔，他被送進集中營，他的父親死在集中營，所以我理解他的觀點，我則告訴他，這就是為什麼亞裔需要站出來，因為如果我們不坐在餐桌上，我們就變成菜單上的東西，我們需要有自己的席位，不然規矩都是別人為我們定的。」

林田中的曾祖父在1880年代來到美國，之後好幾代都經歷過歧視，包括祖父在集中營被殺害，父親因為種族欺凌輟學，到他自己也曾被霸凌，現在他也有了下一代，尤其在經歷疫情期間，針對亞裔的仇恨和暴力激增，他深深覺得，一定要做出改變。

林田中說:「我認為很多亞裔，我們會想到做工程師、醫生或律師，但是政治是我們不怎麼從事的，我想我們該做出改變，因為如果不改變，很多會阻礙我們的議題，都不會被關注。」

林田中畢業於加州理工學院（California Institute of Technology）以及柏克萊加大，一直在高科技界工作，創立4家新創公司，在社區也很活躍，他關注的議題包括教育、對商業友善，以及制定財務上合理的政策。

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