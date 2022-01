法國單日多近22萬人確診 累計破千萬宗

【有線新聞】

法國連續第四日單日新增確診新型肺炎人數超過20萬人,當局收緊口罩令至6歲以上,在公共交通工具等必須戴口罩,以控制Omicron變種病毒擴散。英格蘭要求中學生假期後復課必須戴口罩,為期約一個月。

聖誕新年假期即將完結,學校陸續復課,為了控制Omicron擴散,確保師生可上實體課,英格蘭的中學生復課後在課室必須戴口罩,暫定實行至今個月尾,到時再檢討。英格蘭單日新增逾16萬人確診,但測試包數量嚴重不足,當局要求公立學校為學生設檢測站,亦會提供7000部空氣淨化設備予學校和大學加強課室通風。當局估計Omicron疫情會令公共部門多達2成半人手缺勤,首相約翰遜已要求各政府部門制定和測試應對方案,把服務影響減至最低。

法國單日新增近22萬人確診新型肺炎,連續第四日突破20萬關口,亦是全球第六個國家累計確診人數突破一千萬。當地自周一起,6歲或以上民眾乘搭公共交通工具、身處體育館或宗教場所都要戴口罩,公共交通工具未來3周不能提供飲食,巴黎和里昂等城市民眾在戶外亦要戴口罩。

而打齊針後感染新型肺炎的民眾,自我隔離期會由10天降至7天,若確診後5日的檢測是陰性的話可以解除隔離,若是病人的密切接觸者打齊針的話,不需隔離。至於沒打針的確診民眾必須隔離10日,最快要在第7日檢測呈陰性後才可解除隔離。

因應機組人員感染和隔離人數大增,元旦當天全球近4400班航班取消,超過一半是美國航班。因應大雪,芝加哥兩個機場過千航班取消,由於不少旅客過節後趕回家,預計周日有更多航班受影響。

