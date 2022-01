【有線新聞】

美國批准對12至15歲青少年接種輝瑞疫苗第3針加強劑。

美國食品及藥物管理局(FDA)指,鑑於Omicron變種出現,要採取有效及拯救生命的措施應對,包括注射加強劑及戴口罩等,以有效對抗疫情,已斷定對12至15歲青少年接種輝瑞加強劑,保護作用大於風險。

另外又根據新的研究數據評估,12歲以上人士注射加強劑的時限可縮短至第二針後相隔最少5個月,而非先前評估的半年;另外亦批准對個別免疫力弱的5至11歲兒童接種加強劑。

