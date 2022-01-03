美國每日平均新增40萬新症 更多人因與確診者接觸需隔離

January 3, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

Omicron變種病毒的傳播，加上節日聚會後的大規模感染，使美國近來每日平均新增40萬宗確診，確診者及密切接觸者激增，紛紛需要隔離的情況下，民眾的日常生活首當其衝受影響，全美這個周末再有多班航班因為人手不足被逼取消。

傳染病學權威Anthony Fauci醫生表示，近日確診個案暴增的情況是前所未見，比起之前任何一波疫情要嚴重。

隨著確診及需要隔離的人增多，這個周末繼續導致數千班航班取消，有旅客表示，一些本應要上班的機組人員，最終沒有出現。

聖地牙哥市消防局有很多消防員確診，加上要隔離的人，人手極度不足，當局發出緊急聲明，臨時將幾部消防車調離前線，因為根本沒有足夠消防員執勤。

聯邦疾控中心（CDC）早前更新指引，將沒有病徵的確診者隔離期由10天減少到5天，引起很多的疑問，包括究竟還需不需要做檢測等，Fauci醫生指出，CDC即將釐清民眾的疑慮。

共和黨籍的阿肯色州州長認同CDC縮短隔離期的做法，他認為，這是民眾學習與病毒共存的重要一步，因為病毒令供應鏈緊張，工人人手短缺，但問題是，社會需要民眾繼續工作。

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