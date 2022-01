美國每日平均新增40萬新症 更多人因與確診者接觸需隔離

【KTSF】

Omicron變種病毒的傳播,加上節日聚會後的大規模感染,使美國近來每日平均新增40萬宗確診,確診者及密切接觸者激增,紛紛需要隔離的情況下,民眾的日常生活首當其衝受影響,全美這個周末再有多班航班因為人手不足被逼取消。

傳染病學權威Anthony Fauci醫生表示,近日確診個案暴增的情況是前所未見,比起之前任何一波疫情要嚴重。

隨著確診及需要隔離的人增多,這個周末繼續導致數千班航班取消,有旅客表示,一些本應要上班的機組人員,最終沒有出現。

聖地牙哥市消防局有很多消防員確診,加上要隔離的人,人手極度不足,當局發出緊急聲明,臨時將幾部消防車調離前線,因為根本沒有足夠消防員執勤。

聯邦疾控中心(CDC)早前更新指引,將沒有病徵的確診者隔離期由10天減少到5天,引起很多的疑問,包括究竟還需不需要做檢測等,Fauci醫生指出,CDC即將釐清民眾的疑慮。

共和黨籍的阿肯色州州長認同CDC縮短隔離期的做法,他認為,這是民眾學習與病毒共存的重要一步,因為病毒令供應鏈緊張,工人人手短缺,但問題是,社會需要民眾繼續工作。

