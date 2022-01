【有線新聞】

科羅拉多州山火火勢因落雪受控,最少3人失蹤。

在蘇必利爾鎮多間房屋遭山火焚燒後被厚雪覆蓋,部分仍冒白煙,這場山火上周四起焚燒,燒了至少24平方公里,摧毀約1000間屋,數百間建築物受損。

當地元旦氣溫驟降低至攝氏零下17度,降雪量至少15厘米,預料火勢不會蔓延,當局指由於有大量積雪,搜救工作變得困難,相信失蹤3人不太可能生還。

