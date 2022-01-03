經過近期雨雪天氣後 加州旱情出現明顯改善（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

經過近期的雨雪天氣之後，加州的旱情出現明顯改善，具體情況如何呢？

看看這張一星期前後的比較圖，就知道加州近期的乾旱情況出現戲劇性的大幅改善。

這是美國乾旱監測（US Drought Monitor）網站上的最新加州乾旱監測地圖，截至12月28日為止，加州雖然仍處於乾旱中，但大多數地區都在D2橙色範圍，也就是嚴重乾旱，還有少數地區處於D3紅色範圍，極為乾旱，僅有加州最北部靠近俄勒岡州的區域處於最嚴重的D4紫色範圍，也就是異常超乾旱。

近期的暴風雨和山區下雪天氣，已經讓加州從南到北的旱情明顯改善。

加州水資源局日前公布的官方數據顯示，加州平均雪水等量值為平均值的160%，官員表示，加州仍需要更多的雨雪，才能真正走出旱情。

另一方面，針對這一波冬季風暴帶來的災情，州長紐森週四宣布20個縣進入緊急狀態，灣區包括Alameda、Lake、Marin、 Napa以及San Mateo等，多個縣被納入其中，緊急狀態令有助於支援風暴天氣過後的應急，以及所需的復原努力，包括擴大取得加州災難援助法之下的州府資源。

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