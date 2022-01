經過近期雨雪天氣後 加州旱情出現明顯改善（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

經過近期的雨雪天氣之後,加州的旱情出現明顯改善,具體情況如何呢?

看看這張一星期前後的比較圖,就知道加州近期的乾旱情況出現戲劇性的大幅改善。

這是美國乾旱監測(US Drought Monitor)網站上的最新加州乾旱監測地圖,截至12月28日為止,加州雖然仍處於乾旱中,但大多數地區都在D2橙色範圍,也就是嚴重乾旱,還有少數地區處於D3紅色範圍,極為乾旱,僅有加州最北部靠近俄勒岡州的區域處於最嚴重的D4紫色範圍,也就是異常超乾旱。

近期的暴風雨和山區下雪天氣,已經讓加州從南到北的旱情明顯改善。

加州水資源局日前公布的官方數據顯示,加州平均雪水等量值為平均值的160%,官員表示,加州仍需要更多的雨雪,才能真正走出旱情。

另一方面,針對這一波冬季風暴帶來的災情,州長紐森週四宣布20個縣進入緊急狀態,灣區包括Alameda、Lake、Marin、 Napa以及San Mateo等,多個縣被納入其中,緊急狀態令有助於支援風暴天氣過後的應急,以及所需的復原努力,包括擴大取得加州災難援助法之下的州府資源。

