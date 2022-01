【KTSF】

舊金山(三藩市)灣區駕車出行的人,現在不僅面臨高企的油價,雪上加霜的是,整個灣區除了金門大橋之外,其他7座收費橋樑將調漲過橋費,普通汽車的過橋費將上漲一美元,擁有3個軸承或以上的大型車輛,過橋費將上漲一元到37美元不等。

高峰時段駕駛摩托車、共乘車輛以及清潔能源車輛的優惠幅度也有所收窄,由原來的3元過橋費,上漲至3.5元。

交通部門估計,此次加過橋費將帶來45億美元收入,這筆錢將用於北灣37號州際公路,以及改善Alameda縣、Contra Costa縣和Solano縣的架空橋基礎設施現況,還將用於購買更多的灣區捷運車輛,以及為捷運Berryessa至聖荷西市中心路段,和Santa Clara縣正在施工的捷運項目注入資金。

