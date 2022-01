【KTSF】

國家公園管理局表示,民眾明年將會有5天可以免費入場。

包括即將來到的馬丁路德金日,4月16日的國家公園周首日,8月4日的戶外法案通過紀念日,9月24日的全國公共土地日,以及11月11日的退伍軍人日。

民眾可以在這些日子免費進入任可一個國家公園,不過要注意的是,這些日子只是免費入場,但如要使用園內設施仍然要收費。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。