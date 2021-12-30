2021年灣區大事回顧：針對亞裔攻擊案頻發（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

2021年本地新聞回顧，本集為您整理了跟仇恨相關的罪案，以及亞裔遭攻擊事件頻發所引發反仇視亞裔的示威浪潮。

2021年一開始，灣區針對亞裔的攻擊事件一樁接著一樁，也讓華裔社區忍無可忍，站出來反擊，連番在不同城市舉行示威，反對針對亞裔的仇視和暴行，為您盤點幾個備受關注的案件。

今年1月5日，在奧克蘭華埠中山大廈門口，一名華裔婦人遭到襲擊，頭部被匪徒用硬物打傷。

根據目擊者描述，一名非洲裔青少年經過，拿著類似手槍的鐵器，往女事主的頭部打，導致受害人滿臉是血。

警員到場後，根據附近閉路電視的畫面，在一英里範圍內將匪徒拘捕落網，並控告他致命武器襲擊罪。

今年1月28日，住在舊金山Anza Vista區的84歲泰國裔長者Vicha Ratanapakdee，在家附近街道上走路時，一名年青男子突然跑上前來將他故意撞倒，頭部因此撞到人行道，送院後不治。

事發過程被監控錄像拍下，影片一經公布隨即引發眾怒，要求嚴懲兇嫌。

舊金山地檢官博徹思案發後表示，事件令人髮指，但尚無證據顯示兇嫌動機跟種族仇恨有關，引發家屬與大批支持者不滿。

19歲的兇嫌Antoine Watson被控謀殺，但他不認罪，案件尚待審理。

今年1月31日，一名年輕非洲裔男子，華埠Harrison街800號路段，大力推跌3名路人，令他們受傷送院，受害人分別是一名91歲的男長者、一名60歲男子和一名55歲女子，相信都是亞裔。

警方公佈附近閉路電視畫面，並懸紅7500元，影星吳彥祖和金大賢加上華埠金城銀行，也提供3萬元賞金。

奧克蘭華埠商會在2月8日連同Alameda縣檢方、奧克蘭市警局，以及藝人吳彥祖等人召開聯合記者會，就奧克蘭華埠暴力罪案激增的情況提出因應對策，阿拉米達縣地檢官當場宣布，警方逮捕到本案嫌犯Yahya Muslim，起訴他3項襲擊罪名。

今年3月17日，舊金山75歲華裔婆婆謝肖珍，在市中心Market上被人無故襲擊導致嚴重受傷，婆婆面部有明顯瘀傷，左眼流血，除了謝婆婆，受害人還有另一名越南裔的83歲男子，涉嫌施襲的男子，當場被警方拘捕，他是39歲的無家可歸者Steven Jenkins，他面臨兩項嚴重襲擊及虐老罪起訴。

案發過程也被監視錄影畫面拍下，一度有消息稱，謝肖珍用木棍將嫌犯打趴，不過謝肖珍澄清指，她只是用木棍打了嫌犯的腳面幾下。

警方的資料證實，嫌犯的傷勢與謝婆婆無關，他在事發前也遭到幾名暴徒毆打，公訴律師指他在攻擊謝婆婆時，因頭部遭到多次打擊，而有腦震盪的跡象，此外嫌犯也有長期精神健康問題。

今年4月29日，奧克蘭華埠商會主席陳錫澎走在奧克蘭華埠Broadway夾八街附近時，遭一名年輕的非洲裔男子從背後攻擊，陳錫澎頭部及腳部等多處受傷，所幸陳錫澎非常機警，拍下嫌犯照片後立刻報警，嫌犯迅速被捕。

被告James Lee Ramsey一度遭檢方起訴仇恨犯罪，但最終他對武力攻擊指控，表示不抗辯，以換取阿拉米達縣地檢處撤銷仇恨犯罪起訴。

除了暴力攻擊，涉及種族仇視的恐嚇威脅也不斷，今年3月18日，舊金山華埠老字號金門簽語餅食公司的老闆陳展明，在他手機收到一個留言，表示亞裔社區反對非洲裔社區，又說亞裔社區被白人至上主義洗腦，陳展明報警處理，警方嚴肅看待。

另外在11月10日傍晚5時半到11月11日清晨7時半之間，奧克蘭華埠新天生超市停車場前的白牆，被人用種族歧視以及辱罵的字眼塗鴉，其中一個塗鴉寫著，「滾回中國、黃種傻瓜們」，讓業主又氣又怕，業主隨後報警，案件仍在調查中。

不過這類仇視暴力案件，在調查和訴訟上曠日廢時，去年一名84歲華裔男子，在舊金山田德隆區等巴士時被無辜踢倒受傷一案，今年12月判決出爐，法官判處被告只是接受精神治療，去年2月，84歲的廖榮炘，在舊金山田德隆區坐在輪椅上等巴士時，被23歲的Eric Ramos-Hernandez踢倒受傷，他頭部撞地，要住院兩天並縫七針。

在過去一年所發生的仇視罪刑僅僅只是冰山一角，凸顯灣區治安的警訊，也讓華裔民眾人人自危。

自從今年2月中，奧克蘭及舊金山周末期間，先後舉行集會聲援亞裔社區對抗種族歧視之後，灣區各大城市可以說是遍地開花，不同地方的民眾接棒響應，聲援訴求，形成反仇視亞裔的示威浪潮，不但受到加州及各地政府的重視，總統拜登也在今年5月20日簽署《疫情仇恨犯罪法》 生效，以打擊不斷上升的反亞裔仇恨犯罪。

拜登表示，這是國家走向團結的第一步，在聯邦司法部，設立一個新的專責職位，加快檢討與疫情相關的潛在仇恨犯，並動用聯邦資源，在聯邦、州和地方政府設立網上舉報系統，舉報仇恨案件。

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