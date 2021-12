2021年灣區大事回顧：針對亞裔攻擊案頻發（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

2021年本地新聞回顧,本集為您整理了跟仇恨相關的罪案,以及亞裔遭攻擊事件頻發所引發反仇視亞裔的示威浪潮。

2021年一開始,灣區針對亞裔的攻擊事件一樁接著一樁,也讓華裔社區忍無可忍,站出來反擊,連番在不同城市舉行示威,反對針對亞裔的仇視和暴行,為您盤點幾個備受關注的案件。

今年1月5日,在奧克蘭華埠中山大廈門口,一名華裔婦人遭到襲擊,頭部被匪徒用硬物打傷。

根據目擊者描述,一名非洲裔青少年經過,拿著類似手槍的鐵器,往女事主的頭部打,導致受害人滿臉是血。

警員到場後,根據附近閉路電視的畫面,在一英里範圍內將匪徒拘捕落網,並控告他致命武器襲擊罪。

今年1月28日,住在舊金山Anza Vista區的84歲泰國裔長者Vicha Ratanapakdee,在家附近街道上走路時,一名年青男子突然跑上前來將他故意撞倒,頭部因此撞到人行道,送院後不治。

事發過程被監控錄像拍下,影片一經公布隨即引發眾怒,要求嚴懲兇嫌。

舊金山地檢官博徹思案發後表示,事件令人髮指,但尚無證據顯示兇嫌動機跟種族仇恨有關,引發家屬與大批支持者不滿。

19歲的兇嫌Antoine Watson被控謀殺,但他不認罪,案件尚待審理。

今年1月31日,一名年輕非洲裔男子,華埠Harrison街800號路段,大力推跌3名路人,令他們受傷送院,受害人分別是一名91歲的男長者、一名60歲男子和一名55歲女子,相信都是亞裔。

警方公佈附近閉路電視畫面,並懸紅7500元,影星吳彥祖和金大賢加上華埠金城銀行,也提供3萬元賞金。

奧克蘭華埠商會在2月8日連同Alameda縣檢方、奧克蘭市警局,以及藝人吳彥祖等人召開聯合記者會,就奧克蘭華埠暴力罪案激增的情況提出因應對策,阿拉米達縣地檢官當場宣布,警方逮捕到本案嫌犯Yahya Muslim,起訴他3項襲擊罪名。

今年3月17日,舊金山75歲華裔婆婆謝肖珍,在市中心Market上被人無故襲擊導致嚴重受傷,婆婆面部有明顯瘀傷,左眼流血,除了謝婆婆,受害人還有另一名越南裔的83歲男子,涉嫌施襲的男子,當場被警方拘捕,他是39歲的無家可歸者Steven Jenkins,他面臨兩項嚴重襲擊及虐老罪起訴。

案發過程也被監視錄影畫面拍下,一度有消息稱,謝肖珍用木棍將嫌犯打趴,不過謝肖珍澄清指,她只是用木棍打了嫌犯的腳面幾下。

警方的資料證實,嫌犯的傷勢與謝婆婆無關,他在事發前也遭到幾名暴徒毆打,公訴律師指他在攻擊謝婆婆時,因頭部遭到多次打擊,而有腦震盪的跡象,此外嫌犯也有長期精神健康問題。

今年4月29日,奧克蘭華埠商會主席陳錫澎走在奧克蘭華埠Broadway夾八街附近時,遭一名年輕的非洲裔男子從背後攻擊,陳錫澎頭部及腳部等多處受傷,所幸陳錫澎非常機警,拍下嫌犯照片後立刻報警,嫌犯迅速被捕。

被告James Lee Ramsey一度遭檢方起訴仇恨犯罪,但最終他對武力攻擊指控,表示不抗辯,以換取阿拉米達縣地檢處撤銷仇恨犯罪起訴。

除了暴力攻擊,涉及種族仇視的恐嚇威脅也不斷,今年3月18日,舊金山華埠老字號金門簽語餅食公司的老闆陳展明,在他手機收到一個留言,表示亞裔社區反對非洲裔社區,又說亞裔社區被白人至上主義洗腦,陳展明報警處理,警方嚴肅看待。

另外在11月10日傍晚5時半到11月11日清晨7時半之間,奧克蘭華埠新天生超市停車場前的白牆,被人用種族歧視以及辱罵的字眼塗鴉,其中一個塗鴉寫著,「滾回中國、黃種傻瓜們」,讓業主又氣又怕,業主隨後報警,案件仍在調查中。

不過這類仇視暴力案件,在調查和訴訟上曠日廢時,去年一名84歲華裔男子,在舊金山田德隆區等巴士時被無辜踢倒受傷一案,今年12月判決出爐,法官判處被告只是接受精神治療,去年2月,84歲的廖榮炘,在舊金山田德隆區坐在輪椅上等巴士時,被23歲的Eric Ramos-Hernandez踢倒受傷,他頭部撞地,要住院兩天並縫七針。

在過去一年所發生的仇視罪刑僅僅只是冰山一角,凸顯灣區治安的警訊,也讓華裔民眾人人自危。

自從今年2月中,奧克蘭及舊金山周末期間,先後舉行集會聲援亞裔社區對抗種族歧視之後,灣區各大城市可以說是遍地開花,不同地方的民眾接棒響應,聲援訴求,形成反仇視亞裔的示威浪潮,不但受到加州及各地政府的重視,總統拜登也在今年5月20日簽署《疫情仇恨犯罪法》 生效,以打擊不斷上升的反亞裔仇恨犯罪。

拜登表示,這是國家走向團結的第一步,在聯邦司法部,設立一個新的專責職位,加快檢討與疫情相關的潛在仇恨犯,並動用聯邦資源,在聯邦、州和地方政府設立網上舉報系統,舉報仇恨案件。

