2021年灣區大事回顧

灣區今年發生的大事,多數還是圍繞在後新冠疫情,正當經濟重啟,學校恢復親身授課,在12月1日證實美國第一宗Omicron變種病毒病例出現在舊金山,原本久旱不雨的灣區,沒想到在12月底開始下雨,前往太浩湖的80號公路,因罕見風雪已經關閉多日。

年初新冠疫苗開始對大眾開放,加州接近7成人口已經完全接種疫苗,Marin縣和San Mateo縣接種率超過9成,是灣區之冠。

隨著疫苗接種普及,州長紐森在6月15日宣布加州重啟經濟,不再需要保持社交距離,也不再限制餐廳、酒吧、超市、健身房等人數,放寬室內口罩令,不過後來發生印度Delta變種病毒,疫情有死灰復燃的跡象,灣區大部分的城市仍然執行口罩令,舊金山的餐廳被要求示出疫苗卡,才能在室內用餐。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)在5月10日緊急授權Pfizer新冠疫苗用於12至15歲的青少年,11月,FDA緊急授權Pfizer的新冠疫苗用於5到12歲的兒童,加州只要年滿5歲兒童都可以免費接種新冠疫苗。

經過一年多的遠距教學,灣區大部分的公立學校在春假之後紛紛回復親身授課,舊金山一群家長不滿舊金山教育委員會在疫情期間學校仍然關閉之際,辯論學校改名問題,以及改變Lowell高中的招收制度,發起罷免三位教委行動,支持罷免簽名審核過關,定於明年2月舉行特別選舉。

舊金山的治安以及亞裔面臨的暴力問題,部分市民將矛頭直指現任舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin),發起罷免博徹思的行動,指博徹斯在起訴累犯方面過於寬容,讓罪犯逍遙法外,組織者在10月底提交超過8萬個簽名,罷免選舉確定在明年6月7日舉行。

罷免州長紐森在今年列入選票,發起罷免紐森的原因包括加州電力危機、加州野火;失業金詐騙醜聞,工作流失,大企業紛紛出走,長達一年多的居家令,對加州經濟造成的損失,不允許商店開業,不允許孩子去學校上課,自己的孩子卻送私校,自己也去加州最奢華的餐廳,與友人用餐被拍到沒戴口罩,壓倒了罷免紐森的最後一根稻草,不過在9月14日的罷免投票結果,超過六成的選民反對罷免紐森。

美國西部今年遭受有史以來最嚴重的乾旱天氣,包括舊金山灣區在內,導致多個城市的當局實施限水措施。

乾燥的天氣也讓北加州野火燒不盡,7月13日發生的Dixie山火,一直到10月才全部熄滅,共燒毀了將近100萬英畝的土地,另外,8月在Sierra山區發生的Caldor山火,由於鄰近南太浩湖,不僅居民被迫撤離,由於正值暑假,山火重創當地的旅遊經濟。

歷經超過一年的乾旱,灣區終於迎來強降雨,10月24日的周末,吹襲灣區的五級大氣河風暴,是灣區過去26年來最強烈的風暴,強風外還有破紀錄的雨量,在強風暴雨下,道路淹水,樹木倒榻,數十萬戶沒有電力,光是一天舊金山就錄得超過5吋雨量,是歷來10月最多雨的一天。

Sierra山區滑雪場提前開放,但是一天的強降雨並不能解決灣區長達兩年的旱災。

加州眾議員邱信福(David Chiu),9月底獲得舊金山市長布里德委任,出任舊金山市府律師,接替自2001年起就擔任市府律師的Dennis Herrera,成為首位亞裔擔任這個官職。

邱信福在11月1日宣誓就職,邱信福表示,上任後會繼續關注民權問題,包括反亞裔仇視等,邱信福畢業於哈佛大學法學院,雙親來自台灣。

灣區政壇的長青樹,Alameda縣議員陳煥瑛(Wilma Chan),11月3日早上8點左右在遛狗時被汽車撞到傷重身亡,終年72歲。

陳煥瑛從政超過30年,擔任過奧克蘭學區委員,Alameda縣議員,2000年到2006年擔任加州州眾議員,是州眾議會首位亞裔多數黨黨鞭,及首位亞裔多數黨領袖,2010年,她再次當選Alameda縣議員,社區人士說低收入小孩長者,都是陳煥瑛優先照顧的對象,希望社區記得她的貢獻。

