Omicron快速散播 經濟專家憂影響經濟復甦

【KTSF 張麗月報導】

繼續要面對疫情,特別是Omicron疫症快速散播,經濟專家擔心,新年開始可能要迎來疲弱的經濟。

面對Omicron疫情,數以千計航班取消,重返辦公室計劃一改再改,大學足球錦標賽取消,百老匯演出告吹,餐館也要改變經營方式,這些就是疫情對經濟的影響。

確診個案不斷上升,令人關注安全問題,也導致供需不平衡。

數據預測,全美的汽油平均售價,在明年5月之前可能突破每加侖4元。

農業分析師認為,超市貨品上漲的價格,短期內都不會明顯回落,因為零售商面對消費需求強勁,運輸費用成本高企,和惡劣天氣等因素,估計食品價格短期內不會下降。

有經濟專家表示,會密切留意疫情進展和國會採取的行動。

Moody’s Analytics首席經濟分析師Mark Zandi說:「《重建得更好》大部份議程是兒童稅務優惠,該項補貼將於年底屆滿,所以有子女的家庭明年初將不會得到這稅務優惠,當然加上Omicron疫情,明年經濟增長將比先前估計疲弱。」

