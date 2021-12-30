Omicron快速散播 經濟專家憂影響經濟復甦

【KTSF 張麗月報導】

繼續要面對疫情，特別是Omicron疫症快速散播，經濟專家擔心，新年開始可能要迎來疲弱的經濟。

面對Omicron疫情，數以千計航班取消，重返辦公室計劃一改再改，大學足球錦標賽取消，百老匯演出告吹，餐館也要改變經營方式，這些就是疫情對經濟的影響。

確診個案不斷上升，令人關注安全問題，也導致供需不平衡。

數據預測，全美的汽油平均售價，在明年5月之前可能突破每加侖4元。

農業分析師認為，超市貨品上漲的價格，短期內都不會明顯回落，因為零售商面對消費需求強勁，運輸費用成本高企，和惡劣天氣等因素，估計食品價格短期內不會下降。

有經濟專家表示，會密切留意疫情進展和國會採取的行動。

Moody’s Analytics首席經濟分析師Mark Zandi說：「《重建得更好》大部份議程是兒童稅務優惠，該項補貼將於年底屆滿，所以有子女的家庭明年初將不會得到這稅務優惠，當然加上Omicron疫情，明年經濟增長將比先前估計疲弱。」

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