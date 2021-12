世衛指Delta及Omicron變種流行引發疫情海嘯

【有線新聞】

世衛指,Delta及Omicron變種流行正引發「疫情海嘯」。歐洲多國確診數字都再創新高,美國紐約不單醫療系統負荷大增,地鐵運作也受影響。

法國單日新增確診超過20萬宗,連續兩日創新高。當局指,嚴重程度是每秒鐘有兩人確診,全國一成人近日曾與確診者接觸。

官員繼續為計劃下個月中推行的疫苗通行證解畫,指現時是無可避免注射疫苗,高危人士更應接種加強劑。國會稍後會表決,一旦通過,出入食肆、劇院,以至乘搭長途火車和內陸機,都必須出示疫苗證明。

除了法國,英國新增個案亦逼近20萬宗,意大利接近10萬宗。丹麥、葡萄牙、希臘等地,都有約2萬宗。德國疫情近日回落,不過每日仍新增約2萬、3萬宗。

世衛警告,兩種變種流行正引發「疫情海嘯」,但仍有信心只要疫苗分配均衡,疫情可望明年終結。

世衛總幹事譚德塞稱︰「我很擔心傳播力較高的Omicron,同時與Delta病毒蔓延,會導致確診個案如海嘯般湧至。」

至於紐約時報廣場除夕倒數綵排如常舉行,歡笑背後是持續高企的確診個案。

美國每日平均新增確診20多萬宗,單在紐約市、聖誕至今有超過11萬宗。由於太多員工請病假,地鐵其中一條綫星期三要停駛。警力也受影響,警方要求無病的警員要取消休假。

而原定下個月舉行的西敏寺狗展,連續第二年要延期,大會未有公布延期至何時舉行。

