專家預計明年物價持續飆升（視頻）

全球供應鏈短缺問題,導致出現近40年來最高的通貨膨脹,有經濟學家說這些飆升的成本會持續存在,民眾要為明年更高的價格作好準備。

從超市到汽油價格,2022年全球供應鏈短缺問題持續,及疫情後令價格會上漲。

美國農業局聯合會首席經濟師Roger Cryan說:「如今的通脹是近40年來最高,這很危急,必須迅速控制。」

聯合國指全球的食品價格處於幾十年多最高位,專家擔心疫情會持續破壞經濟,像勞動力短缺、運輸和肥料成本飆升,可能會使事情變得更壞。

Cryan說:「價格上升1倍,有些甚至3倍,當中有些是肥料價格,農民相當難以取得生產所需的東西。」

而汽油價格也有可能在明年持續上升,雖然最近油價下跌,但最新的GasBuddy預測,到明年5月汽油價格可能會上升至每加侖近4美元。

GasBuddy石油分析主管Patrick De Haan說:「經濟非常強勁,帶動汽油需求也將隨之強勁,此所以我們預計明年汽油價格上漲。」

根據聯合國報告指,由於更高的運輸成本,傢俱和服飾等價格可能會在全球範圍內上漲10%以上,經濟學家警告說,與新型肺炎相關的停工,可能會進一步擾亂供應鏈。

Moody分析首席經濟師Mark Zandi說:「我們不打算停工,但是中國有可能會停工,如果中國停工,有可能會影響亞洲整個供應鏈。」

