專家預計明年物價持續飆升（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

全球供應鏈短缺問題，導致出現近40年來最高的通貨膨脹，有經濟學家說這些飆升的成本會持續存在，民眾要為明年更高的價格作好準備。

從超市到汽油價格，2022年全球供應鏈短缺問題持續，及疫情後令價格會上漲。

美國農業局聯合會首席經濟師Roger Cryan說：「如今的通脹是近40年來最高，這很危急，必須迅速控制。」

聯合國指全球的食品價格處於幾十年多最高位，專家擔心疫情會持續破壞經濟，像勞動力短缺、運輸和肥料成本飆升，可能會使事情變得更壞。

Cryan說：「價格上升1倍,有些甚至3倍，當中有些是肥料價格，農民相當難以取得生產所需的東西。」

而汽油價格也有可能在明年持續上升，雖然最近油價下跌，但最新的GasBuddy預測，到明年5月汽油價格可能會上升至每加侖近4美元。

GasBuddy石油分析主管Patrick De Haan說：「經濟非常強勁，帶動汽油需求也將隨之強勁，此所以我們預計明年汽油價格上漲。」

根據聯合國報告指，由於更高的運輸成本，傢俱和服飾等價格可能會在全球範圍內上漲10%以上，經濟學家警告說，與新型肺炎相關的停工，可能會進一步擾亂供應鏈。

Moody分析首席經濟師Mark Zandi說：「我們不打算停工，但是中國有可能會停工，如果中國停工，有可能會影響亞洲整個供應鏈。」

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