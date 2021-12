VTA新司機培訓結束 華裔司機分享心得（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

南灣交通局(VTA)一批新的司機,經過9個星期的密集訓練後週三結業,新出爐的華裔司機跟本台分享心得。

南灣交通局(VTA)最新一批20多名公車司機學員週三結業,VTA又多了一批生力軍,為矽谷地區的市民提供大眾運輸服務。

週三的結業典禮上,VTA官員為所有學員一一唱名頒發證書,學員當中也有女性司機。

大學剛畢業的陳建龍(Timothy Chan),覺得VTA公車局福利好、有晉升機會,加上自己喜歡開車,於是決定加入司機的行列,不過九個星期的課程,可不是只是開公車這麼簡單。

陳建龍說:「要複習很多那些(交通)規定書籍,有很多東西要複習,然後每個禮拜要考試,不是單單要開車,考試都要能通過,這個九個禮拜教練都說,最重要就是安全第一。」

面對南灣近期Omicron肆虐,導致疫情急遽升溫,司機們會不會擔心呢?

陳建龍說:「當然會有一點擔心,但是我們最多就是可以戴好自己的口罩,每個乘客都是也要戴口罩,我們自己也有屏障有消毒紙,他們有不同的方法,保護客戶保護司機,當然會有危險,但是現在都是這樣子的。」

不過也有司機表示,已經接種疫苗,加上有防疫措施,並不害怕開公車染疫。

VTA司機蔡佳峯(Charles Tsai)說:「因為局方有給我們設屏障,並提供很多個人防護裝備,我們也都打了針,我覺得很自在安全。」

這批新司機投入服務之後,將可以舒緩VTA當前司機人力不足的問題。

