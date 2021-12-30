VTA新司機培訓結束 華裔司機分享心得（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

南灣交通局（VTA）一批新的司機，經過9個星期的密集訓練後週三結業，新出爐的華裔司機跟本台分享心得。

南灣交通局（VTA）最新一批20多名公車司機學員週三結業，VTA又多了一批生力軍，為矽谷地區的市民提供大眾運輸服務。

週三的結業典禮上，VTA官員為所有學員一一唱名頒發證書，學員當中也有女性司機。

大學剛畢業的陳建龍（Timothy Chan），覺得VTA公車局福利好、有晉升機會，加上自己喜歡開車，於是決定加入司機的行列，不過九個星期的課程，可不是只是開公車這麼簡單。

陳建龍說：「要複習很多那些（交通）規定書籍，有很多東西要複習，然後每個禮拜要考試，不是單單要開車，考試都要能通過，這個九個禮拜教練都說，最重要就是安全第一。」

面對南灣近期Omicron肆虐，導致疫情急遽升溫，司機們會不會擔心呢？

陳建龍說：「當然會有一點擔心，但是我們最多就是可以戴好自己的口罩，每個乘客都是也要戴口罩，我們自己也有屏障有消毒紙，他們有不同的方法，保護客戶保護司機，當然會有危險，但是現在都是這樣子的。」

不過也有司機表示，已經接種疫苗，加上有防疫措施，並不害怕開公車染疫。

VTA司機蔡佳峯（Charles Tsai）說：「因為局方有給我們設屏障，並提供很多個人防護裝備，我們也都打了針，我覺得很自在安全。」

這批新司機投入服務之後，將可以舒緩VTA當前司機人力不足的問題。

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