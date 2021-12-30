全美新型肺炎7天平均新症創新高

【KTSF 朱慧琪報導】

全美出現新型肺炎新症激增，週三全美平均約有291,000多宗新症，連續第二天創新高，衛生專家說，要為新症高峰期作好準備，至今全國染疫死亡人數超過86.6萬人，聯邦疾控中心（CDC）預測，在接下來的四週內，會有超過4.4萬宗死亡病例，同時FDA指，研究表明快速測試，對檢測Omicron變種可能不太有效。

在2021年的最後幾天，Omicron變種錄得破紀錄的新症病例，在全美平均7天單日新症超過25萬宗。

CDC預測，在接下來的四週內，會有超過4.4萬宗死亡病例，而全國的染疫死亡人數，至今已超過86.6萬。

Johns Hopkins大學數據更將平均的每日死亡人數，從1,500人增加到1,800人，預計住院人數將連續第6週增加。

令人鼓舞的消息是，初步數據顯示，Omicron不及Delta病毒株嚴重，但白宮首席防疫專家Anthony Fauci說：「我們不應該自滿，因為醫院系統在美國某些地區仍可能面臨壓力。」

住院率和死亡率沒有好像新症率般迅速增加，但衛生專家說，這些是滯後的數字，他們最擔心的是兒童，尤其是對於那些還沒合資格接種疫苗的兒童，現時平均而言，每天有超過300名兒童因新型肺炎要住院。

熱帶醫學教授兼院長Peter Hotez說：「說的是病毒會像麻疹一樣，在大部分未打針的人群中傳播，這實在很麻煩。」

同時，新型肺炎檢測愈來愈難可以獲得。

市民Ann Duffy說：「我們坐了在車內2個半小時後，有警察走過來說沒得做了。」

聯邦食品及藥物管理局（FDA）一個關於快速測試新的更新指，研究表明快速測試，在檢測Omicron變種方面可能不太有效，但是Fauci說：「檢測仍然是值得，別讓人以為FDA在說快速測試不好。」

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