全美新型肺炎7天平均新症創新高

全美出現新型肺炎新症激增,週三全美平均約有291,000多宗新症,連續第二天創新高,衛生專家說,要為新症高峰期作好準備,至今全國染疫死亡人數超過86.6萬人,聯邦疾控中心(CDC)預測,在接下來的四週內,會有超過4.4萬宗死亡病例,同時FDA指,研究表明快速測試,對檢測Omicron變種可能不太有效。

在2021年的最後幾天,Omicron變種錄得破紀錄的新症病例,在全美平均7天單日新症超過25萬宗。

CDC預測,在接下來的四週內,會有超過4.4萬宗死亡病例,而全國的染疫死亡人數,至今已超過86.6萬。

Johns Hopkins大學數據更將平均的每日死亡人數,從1,500人增加到1,800人,預計住院人數將連續第6週增加。

令人鼓舞的消息是,初步數據顯示,Omicron不及Delta病毒株嚴重,但白宮首席防疫專家Anthony Fauci說:「我們不應該自滿,因為醫院系統在美國某些地區仍可能面臨壓力。」

住院率和死亡率沒有好像新症率般迅速增加,但衛生專家說,這些是滯後的數字,他們最擔心的是兒童,尤其是對於那些還沒合資格接種疫苗的兒童,現時平均而言,每天有超過300名兒童因新型肺炎要住院。

熱帶醫學教授兼院長Peter Hotez說:「說的是病毒會像麻疹一樣,在大部分未打針的人群中傳播,這實在很麻煩。」

同時,新型肺炎檢測愈來愈難可以獲得。

市民Ann Duffy說:「我們坐了在車內2個半小時後,有警察走過來說沒得做了。」

聯邦食品及藥物管理局(FDA)一個關於快速測試新的更新指,研究表明快速測試,在檢測Omicron變種方面可能不太有效,但是Fauci說:「檢測仍然是值得,別讓人以為FDA在說快速測試不好。」

