美國呼籲港府立即釋放《立場新聞》高層及前董事等7人。

國務卿布林肯發聲明指,香港特區政府昨日突然拘捕7名《立場新聞》高層,令為數不多的香港獨立傳媒再次被迫中止營運。

布林肯指新聞行業並非煽動叛亂,呼籲北京當局和港府停止針對香港的獨立傳媒,立即釋放被不公正拘留的記者和傳媒高層,強調言論自由、傳媒自由以及能夠獲取獨立媒體提供的資訊,對香港蓬勃發展、成為全球金融、貿易中心十分重要,噤聲及打壓傳媒只會削弱香港的信譽和生存能力。

