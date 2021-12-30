美國新型肺炎新症平均每天30萬宗 住院及死亡數字增幅較慢

December 30, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

美國新型肺炎新症平均每天錄得破紀錄超過30萬宗，不過住院和死亡人數上升的速度就明顯較慢，聯邦當局正加快在未來幾天授權對12至15歲青少年接種疫苗加強針。

每天都錄得破紀錄的確診新症，衛生官員形容，疫情並非失控，但也不敢掉以輕心。

白宮抗疫顧問Anthony Fauci醫生說：「並非失控，這是可怕的爆發，前所未有，是過百年來未曾見過。」

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說：「未打針者中招機會高出十倍，死亡機率也增加20倍。」

醫生說，入院的大部份兒童都是未打疫苗針。

許多州都錄得近乎破紀錄的新症數目，馬里蘭州醫院呼籲當局宣布有限度緊急狀態，紐約市消防局有許多人請病假，因此呼籲當地民眾如非危急，切勿打911，病毒檢測站就大排長龍，尤其是下星期學校重開之際，教師說經常要接受病毒檢測。

聯邦政府下星期將會簽署5億元新合約，準備在1月免費派發5億份居家病毒檢測劑。

另外，最新報告指出，對Omicron變種患者來說，Johnson & Johnson疫苗的加強針可以明顯降低他們患重病的風險，不過衛生官員就表示，不論是那種疫苗，最緊要是接種完整疫苗及打加強針。

Omicron新症個案不斷上升，也影響到旅遊，週四繼續有過千班航機取消。

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