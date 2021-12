美國新型肺炎新症平均每天30萬宗 住院及死亡數字增幅較慢

【KTSF 張麗月報導】

美國新型肺炎新症平均每天錄得破紀錄超過30萬宗,不過住院和死亡人數上升的速度就明顯較慢,聯邦當局正加快在未來幾天授權對12至15歲青少年接種疫苗加強針。

每天都錄得破紀錄的確診新症,衛生官員形容,疫情並非失控,但也不敢掉以輕心。

白宮抗疫顧問Anthony Fauci醫生說:「並非失控,這是可怕的爆發,前所未有,是過百年來未曾見過。」

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說:「未打針者中招機會高出十倍,死亡機率也增加20倍。」

醫生說,入院的大部份兒童都是未打疫苗針。

許多州都錄得近乎破紀錄的新症數目,馬里蘭州醫院呼籲當局宣布有限度緊急狀態,紐約市消防局有許多人請病假,因此呼籲當地民眾如非危急,切勿打911,病毒檢測站就大排長龍,尤其是下星期學校重開之際,教師說經常要接受病毒檢測。

聯邦政府下星期將會簽署5億元新合約,準備在1月免費派發5億份居家病毒檢測劑。

另外,最新報告指出,對Omicron變種患者來說,Johnson & Johnson疫苗的加強針可以明顯降低他們患重病的風險,不過衛生官員就表示,不論是那種疫苗,最緊要是接種完整疫苗及打加強針。

Omicron新症個案不斷上升,也影響到旅遊,週四繼續有過千班航機取消。

