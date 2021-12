【KTSF】

提醒您這個週末,舊金山海堤沿岸將出現7呎高的國王潮巨浪,低窪地區有可能淹水。

國家氣象局提醒這個週末元旦日到1月3號期間,舊金山沿岸將出現一系列國王潮,第一波高浪潮將在週六新年元旦早上9時半前到來,巨浪最高可達7.1英尺。

這波國王潮預計在星期天上午10點之後,會出現7.2英尺的最高巨浪,星期一則略為降至7.1英尺。

國王潮通常發生在月亮和太陽特別接近地球之際,其接近會加強對海洋潮汐的引力,進而引發格外危險的海潮巨浪。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。